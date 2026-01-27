Free Fire Max में Step Up Emotes इवेंट की एंट्री हो गई है। इस इवेंट में हिस्सा लेकर प्लेयर्स को फ्री इमोट पाने का मौका मिल रहा है, जिसमें TV Time और Cursed Technique Reversal Red Emote आदि फ्री पाने रा मौका मिल रहा है। फ्री फायर मैक्स गेम में आए दिन नए-नए इवेंट्स लाइव होते रहते हैं। इन इवेंट्स में हिस्सा लेकर प्लेयर्स को कई फ्री इन-गेम आइटम्स रिवॉर्ड के तौर पर पाने का मौका मिलता है। आइए जानते हैं इस लक रॉयल इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 27 January 2026: आज बिना डायमंड खर्च किए पाएं फ्री रिवॉर्ड्स

Free Fire Max में नए इवेंट की एंट्री हो गई है। यह Step Up Emotes इवेंट है, जिसमें हिस्सा लेकर प्लेयर्स को फ्री Emotes पाने का मौका मिलेगा। जैसे कि हमने बताया यह एक लक रॉयल गेम है, जिसमें मिलने वाले फ्री रिवॉर्ड्स के लिए प्लेयर्स को अपना लक अजमाना होता है। लक अजमाने के लिए आपको गेम में स्पिन करना होता है। वहीं, यह स्पिन फ्री नहीं होते। इवेंट में फ्री रिवॉर्ड लेने के लिए आपको अपनी इन-गेम करेंसी Diamonds खर्च करके स्पिन करना होता है। यहां जानें इस इवेंट में स्पिन करने के लिए आपको कितने इन-गेम आइटम्स खर्च करने होंगे। और पढें: Free Fire Max redeem codes Today 26 January 2026: फ्री Diamond-Emote-Bundle पाएं, नए कोड्स की एंट्री!

Spin की कीमत

Step Up Emotes इवेंट में स्पिन करने के लिए आपको अपनी इन-गेम करेंसी Diamonds खर्च करनी होगी। इस इवेंट में 1 स्पिन की कीमत 9 डायमंड्स है, लेकिन अभी आप सिर्फ 4 डायमंड्स खर्च करके ही 1 स्पिन कर सकेंगे। वहीं, 1 राउंड की कीमत 1033 डायमंड्स है, जिसे आप 1018 डायमंड्स में कर सकेंगे। और पढें: Free Fire Max में Ryomen Sukuna Bundle मिल रहा फ्री, Sukuna Ring इवेंट से करें Claim

रिवॉर्ड्स

1. TV Time Emote

2. Cursed Technique Reversal Red Emote

Basic Prizes

1. Jujustu Universal Token

2. x2 Jujustu Universal Token

3. x5 Jujustu Universal Token

4. x10 Jujustu Universal Token

Step Up Emotes इवेंट कैसे करें एक्सेस?

1. सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करें।

2. इसके बाद स्टोर सेक्शन पर जाएं।

3. यहां आपको हाइलाइट सेक्शन में Step Up Emotes इवेंट का बैनर दिखेगा।

4. बैनर पर क्लिक करके आप इस इवेंट से जुड़ी जानकार हासिल कर सकते हैं।