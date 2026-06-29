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1.5GB डेटा पूरे दिन चलाना है? आज ही फोन में ऑन करें ये सेटिंग्स

आज के समय में 1.5GB मोबाइल डेटा कई लोगों के लिए पूरे दिन चलाना मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया, वीडियो और बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स तेजी से डेटा खर्च करते हैं, लेकिन फोन की कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर आप डेटा की खपत कम कर सकते हैं और बिना अतिरिक्त रिचार्ज के इंटरनेट पूरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 29, 2026, 10:24 AM (IST)

mobile data saving tips

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आज के समय में स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिर्फ कॉल और मैसेज तक सीमित नहीं रह गया है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो, गेमिंग, वीडियो कॉलिंग और AI फीचर्स के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से मोबाइल डेटा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से खत्म होने लगा है। यही कारण है कि 1.5GB रोजाना डेटा लेने वाले कई यूजर्स शिकायत करते हैं कि उनका इंटरनेट कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है और उन्हें अतिरिक्त डेटा रिचार्ज करवाना पड़ता है, हालांकि हर बार इसकी वजह ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। कई बार फोन में मौजूद कुछ सेटिंग्स और बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स बिना जानकारी के लगातार डेटा खर्च करते रहते हैं। अगर इन सेटिंग्स को सही तरीके से मैनेज कर लिया जाए, तो 1.5GB डेटा भी आसानी से पूरे दिन चल सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ तीन जरूरी सेटिंग्स पर ध्यान देना होगा। news और पढें: पूरा दिन नहीं चलता रोज मिलने वाला Data? तुरंत बदलें फोन की ये सेटिंग

कौन-सी सेटिंग ऑन करके डेटा की बचत कर सकते हैं?

सबसे पहले अपने फोन के नेटवर्क मोड और डेटा सेवर फीचर को चेक करें। अगर आपके इलाके में 5G नेटवर्क उपलब्ध है, तो फोन लगातार हाई-स्पीड नेटवर्क पर काम करता है, जिससे कई ऐप्स ज्यादा क्वालिटी में कंटेंट लोड करने लगते हैं और डेटा की खपत बढ़ जाती है। अगर आप सिर्फ चैटिंग, सोशल मीडिया ब्राउजिंग या सामान्य इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो जरूरत पड़ने पर फोन को 4G नेटवर्क पर स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा Android स्मार्टफोन में मिलने वाले Data Saver फीचर को भी ऑन रखें। यह फीचर बैकग्राउंड में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले ऐप्स को सीमित करता है, जिससे अनावश्यक डेटा खर्च नहीं होता। Instagram जैसे ऐप्स में भी अलग से Data Saver मोड मिलता है, जिसे चालू करके वीडियो और फोटो कम डेटा में लोड किए जा सकते हैं। news और पढें: इंटरनेट के बिना भी Google Maps से पाएं रास्ता, जानें ये आसान ट्रिक

बैकग्राउंड में डेटा खर्च करने वाले ऐप्स को कैसे रोकें?

दूसरी जरूरी सेटिंग बैकग्राउंड डेटा कंट्रोल करना है। कई ऐप्स बिना आपके इस्तेमाल किए भी लगातार इंटरनेट का यूज करते रहते हैं। ये ऐप्स नोटिफिकेशन सिंक करते हैं, फोटो-वीडियो का बैकअप लेते हैं, खुद को अपडेट करते हैं या दूसरी ऑनलाइन एक्टिविटी करते रहते हैं। यही वजह है कि आपका डेटा तेजी से खत्म होने लगता है। इसे रोकने के लिए फोन की Settings में जाकर Mobile Data & Wi-Fi या Data Usage सेक्शन खोलें और जिन ऐप्स की जरूरत नहीं है, उनके लिए Background Data बंद कर दें। इससे केवल वही ऐप इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे, जिन्हें आप खुद खोलेंगे। इससे डेटा की बचत के साथ बैटरी बैकअप भी बेहतर हो सकता है।

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कौन-से आसान तरीके अपनाकर डेटा पूरे दिन चला सकते हैं?

अगर आप चाहते हैं कि आपका रोज का 1.5GB डेटा रात तक आसानी से चले, तो इन तीन सेटिंग्स को जरूर इस्तेमाल करें। जरूरत होने पर 4G नेटवर्क चुनें, फोन और ऐप्स में Data Saver फीचर चालू रखें और गैर-जरूरी ऐप्स का बैकग्राउंड डेटा बंद कर दें, साथ ही ऐप्स और सिस्टम अपडेट हमेशा Wi-Fi पर डाउनलोड करें और वीडियो स्ट्रीमिंग की क्वालिटी भी जरूरत के हिसाब से रखें। इन छोटी-छोटी सेटिंग्स की मदद से न सिर्फ डेटा की खपत कम होगी, बल्कि बार-बार अतिरिक्त डेटा रिचार्ज कराने की जरूरत भी काफी हद तक कम हो सकती है।