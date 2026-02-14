Free Fire Max: आधे दाम में मिल रहा शानदार Evil Slayer बंडल, अनलॉक करने का सुनहरा मौका

Free Fire Max में वेपन स्किन, इमोट, लूट क्रेट, पेट और कैरेक्टर जैसे गेमिंग आइटम मिलते हैं, जिन्हें अनलॉक करने के लिए अच्छे-खासे डायमंड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इस कारण गेमर्स कुछ भी खरीदने से पहले कई बार सोचते हैं। अगर आप भी उन खिलाड़ियों में से एक हैं और ज्यादा डायमंड नहीं हैं, तो Daily Special आपके लिए है। इस स्टोर से किसी भी आइटम को बहुत सस्ते में क्लेम किया जा सकता है। इससे प्रीमियम आइटम क्लेम करने का चांस मिलता है और गेमिंग करेंसी की बचत होती है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: इंतजार खत्म, जारी हुए लेटेस्ट रिडीम कोड, फ्री में करें बंपर रिवॉर्ड्स क्लेम

Free Fire Max Daily Special

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल बहुत खास स्टोर है। इस स्पेशल स्टोर में मिलने वाले गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है। इससे आइटम्स को आधी कीमत में खरीदा जा सकता है। चलिए यहां देखते हैं डेली स्पेशल में मिलने वाले आइटम और जानते हैं उनकी कीमत… और पढें: Free Fire Max गेमर्स के लिए खुशखबरी, आधे दाम में मिल रहा Moon Flip इमोट और Mr. Bone बंडल

BP S11 Token Crate डेली स्पेशल में 40 डायमंड की बजाय 20 डायमंड में मिल रही है।

Evil Slayer बंडल की असली कीमत 1199 डायमंड है। इसे डेली स्पेशल से 599 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

Gloo Wall-Phantor को 299 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है। इसकी असली कीमत 599 डायमंड है।

Cyber Musk डेली स्पेशल में 199 डायमंड में मिल रहा है। इसका असली दाम 399 डायमंड है।

Zephyr को डेली स्पेशल से 49 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है। इसकी असली कीमत 99 डायमंड है।

Burning Lily Weapon Loot Crate का प्राइस 40 डायमंड है, मगर यह डेली स्पेशल में 20 डायमंड में मिल रही है।

कैसे करें डेली स्पेशल एक्सेस ?

अगर आप डेली स्पेशल से आइटम खरीदना चाहते हैं, तो हम आपको यहां डेली स्पेशल स्टोर एक्सेस करने का तरीका बताएंगे।

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स ओपन कर लीजिए।

2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर टैब पर क्लिक कीजिए।

3. अब डेली स्पेशल टैब दबाएं।

4. आपकी स्क्रीन पर डेली स्पेशल स्टोर ओपन हो जाएगा।

5. यहां से आप जिस आइटम को खरीदना चाहते हैं, उस पर टैप करें।

6. परचेज बटन दबाएं।

7. इसके बाद वो आइटम अनलॉक हो जाएगा।