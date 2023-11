Free Fire MAX में मिल रहा फ्री Spirit Bundle, जानें कैसे करें क्लेम

Free Fire MAX OB42 Update आने के बाद कई तरह के रिवॉर्ड्स प्लेयर्स को मिल रहे हैं। 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक प्लेयर्स को इस अपडेट के साथ फ्री में नए कैरेक्टर्स और कॉस्मैटिक आइटम मिल रहे थे। फ्री फायर मैक्स में इसके बाद Lucky Wheel इवेंट शुरू हुआ, जिसमें प्लेयर्स को फ्री Spirit Bundle के अलावा कई और रिवॉर्ड्स प्लेयर्स को मिल रहा है। यह इवेंट 2 नवंबर से लेकर 8 नवंबर 2023 के बीच आयोजिक किया जा रहा है। कल यानी 8 नवंबर को इवेंट खत्म होने से पहले आपके पास Free Spirit Bundle समेत कई रिवॉर्ड पा सकते हैं। आइए, जानते हैं इसे क्ले करने के तरीके के बारे में…

गरेना के इस बैटल रॉयल गेम के अन्य मिलने वाले रिवॉर्ड्स की बात करें तो इसमें ग्लू वॉल स्किन, आउटफिट्स आदि मिलेंगे। फ्री फायर मैक्स गेम के अन्य लकी वील इवेंट की तरह इसमें भी स्पिन के लिए प्लेयर्स को इन-गेम करेंसी यानी डायमंड्स खर्च करना होगा। इस इवेंट में प्लेयर्स को हर स्पिन के साथ डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल प्लेयर्स इन-गेम कॉस्मैटिक आइटम खरीदने के लिए कर सकते हैं।

स्पिन करने पर रिवॉर्ड

हर बार स्पिन करने पर प्लेयर्स को 8 रिवॉर्ड में से कोई एक मिलेगा। प्लेयर्स को 9 डायमंड्स, 99 डायमंड्स, 50 प्रतिशत डिस्काउंट, 55 प्रतिशत डिस्काउंट, 60 प्रतिशत डिस्काउंट, 70 प्रतिशत डिस्काउंट, 75 प्रतिशत डिस्काउंट या 80 प्रतिशत डिस्काउंट में आइटम मिल सकता है।

– Free Spirit Bundle

– Stereo Noisemaker Bundle

– King Boxer Bundle

– Fury Senior Bundle

– Griffin Bundle

– Gloo Wall – Taunting Dino

– Gloo Wall – Gate to Oblivion

– Katana – Booyah Day

– Beaston pet

– Kactus pet

– Sports Car – Booyah Day

– Dancing Panda backpack

– Nocturnal Assassin Backpack

– Evil (Facepaint)

– Katana – Tranquil Torrent

– Pumpkin Monster

– Love in the Air (Bottom)

– Wrestler Mask

– One-finger Pushup emote

– Threaten emote

– Cobra Flash avatar

– Cobra Flash banner

– 10x Chromasonic (MP40) Token Crate

– 10x Scorpio Shatter (M1014) Token Crate

– 10x Green Flame Draco (M1014) Token Crate

– 10x Platinum Divinity (MP5) Token Crate

– 10x BP S6 Token Crate

– 10x BP S7 Token Crate

– 10x Rampage Hyperbook Token Crate

– 10x Runestone Hyperbook Token Crate

– 5x Room Card (1 Match)

– 10x MP40 – New Year Weapon Loot Crate

– Name Change Card

– 10x Mr Nutcracker Weapon Loot Crate

– 10x Rave Skater (M1014 + AC80) Weapon Loot Crate

– 10x Digital Dasher (UMP + AC80) Weapon Loot Crate

– 10x Pink Haven Weapon Loot Crate

– 10x Cheetah Weapon Loot Crate

– 10x Ice Blue Weapon Loot Crate

– 10x Falconer Weapon Loot Crate

इस तरह क्लेम करें रिवॉर्ड

फ्री फायर मैक्स में फ्री Spirit Bundle क्लेम करने के लिए आपको अपने फ्री फायर अकाउंट में लॉग-इन करना होगा। इसमें डायमंड इवेंट पेज को ओपन करें और लकी वील ऑप्शन पर जाएं। यहां आपको इस इवेंट का इंटरफेस दिख जाएगा। इवेंट पेज पर ही आपको वील स्पीन करने का मौका मिलेगा और आप रिवॉर्ड जीत सकेंगे। इनमें से आपको स्पिन करने पर जो भी ऑप्शन आएगा, उसमें आप कोई भी इन-गेम आइटम डिस्काउंट पर क्लेम कर पाएंगे।