Free Fire Max में Daily Special सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन के जरिए प्लेयर्स को On Vacation Bundle को आधे दाम में पाया जा सकता है। इस बंडल के साथ आप गेम में अपने कैरेक्टर को एक नया फंकी लुक पा सकते हैं। बंडल के अलावा, गेम में ग्लू वॉल स्किन व वेपन लूट क्रेट आदि भी पाने का मौका मिल रहा है। अगर आप गेम में नए इन-गेम आइटम्स खरीदने की सोच रहे हैं, तो डेली स्पेशल सेक्शन आपके लिए ही है। यहां से न केवल आप नया इन-गेम आइटम्स पा सकते हैं बल्कि आप नए आइटम्स की खरीद के साथ अपनी इन-गेम करेंसी Diamonds की बचत भी कर सकते हैं। और पढें: Free Fire MAX के लिए संडे बनेगा फंडे, एक्टिव रिडीम कोड्स से Diamonds-Evo Gun Skin पाएं बिल्कुल फ्री

Free Fire Max में On Vacation Bundle अभी हाफ रेट में मिल रहा है। दरअसल, इस बंडल को डेली स्पेशल सेक्शन से आप आधी कीमत में पा सकते हैं। इस सेक्शन में मौजूद सभी इन-गेम आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है, जिसके बाद आप उस आइटम्स को आधे दाम में खरीद सकते हैं। फ्री फायर मैक्स में किसी भी तरह के आइटम्स को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर आप आइटम्स खरीदने के साथ-साथ पैसों की बचत करना चाहते हैं, तो यह स्टोर आपके लिए ही है। यदि कोई आइटम 50 डायमंड्स में मिलता है, तो उसे आप इस सेक्शन से सिर्फ 25 डायमंड्स में ही पा सकेंगे। यहां देखें इस आज इस सेक्शन में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। और पढें: Free Fire Max में लाइव हुआ नया Faded Wheel इवेंट, मिल रहा एक्सक्लूसिव Ruby Legend स्काईविंग

Daily Special

1. BP S11 Token Crate और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: नए कोड दिला रहे Diamond और Skins, फ्री में ऐसे पाएं

BP S11 Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप डेली स्पेशल सेक्शन से 20 डायमंड्स में पा सकते हैं।

2. On Vacation Bundle

On Vacation Bundle की कीमत 1199 डायमंड्स है, जिसे आप 599 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

3. Rosy Grin (Mask)

Rosy Grin (Mask) की कीमत 449 डायमंड्स है, जिसे आज 224 डायमंड्स में क्लेम कर सकते हैं।

4. Queen

Queen की कीमत 99 डायमंड्स है, जो कि 49 डायमंड्स में मिलेगा।

5. MP-40 New Year Weapon Loot Crate

MP-40 New Year Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि 20 डायमंड्स में मिलता है।

6. Ferocious Ink Gloo Wall Skin

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Ferocious Ink Gloo Wall Skin की कीमत 399 डायमंड्स है, जिसे आप 199 डायमंड्स में क्लेम कर सकते हैं।