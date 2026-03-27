Free Fire Max गेमर्स के लिए खुशखबरी, लाइव हुआ नया इवेंट, लूट क्रेट के साथ मिल रहे प्रीमियम Emote

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 27, 2026, 09:48 AM (IST)
Free Fire Max में इमोट लवर्स को ध्यान में रखकर नया इवेंट लाइव किया गया है। यह Emote Royale है। इसमें Catchy Melody और Halo of Music जैसे शानदार इमोट मिल रहे हैं, जिन्हें मुख्य रिवॉर्ड के तौर पर पाया जा सकता है। इन इमोट का इस्तेमाल दुश्मन को चिढ़ाने और जीत का जश्न मनाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, गेमिंग इवेंट से आउटफिट, टीम बूस्टर, सुपर लैग पॉकेट और वेपन लूट क्रेट जैसे आइटम को अनलॉक करने का मौका मिल रहा है। और पढें: Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा Armor of Riches बंडल और The Swan इमोट, जानें कैसे पाएं
फ्री फायर मैक्स का इमोट रॉयल आज लाइव हुआ है। यह एक लक रॉयल इवेंट है। इसमें Catchy Melody, Pirate’s Flag और Halo of Music जैसे एक्सक्लूसिव इमोट मुख्य रिवॉर्ड के रूप में दिए जा रहे हैं। इसके साथ इवेंट में ड्रैगन ठग (टॉप), राइडर फेस पेंट, डक सैंडल, लायन रैज (बॉटम), टीम बूस्टर और सुपर लैग पॉकेट जैसे आइटम भी मिल रहे हैं, जिन्हें स्पिन करके अनलॉक किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Code Today 28 March 2026: फ्री में चाहिए शानदार आइटम, रिडीम करें नए कोड
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इस लक रॉयल इवेंट में स्पिन करके रिवॉर्ड्स अपने नाम किए जा सकते हैं। इसमें 1 बार स्पिन करने के लिए 20 डायमंड का उपयोग करना होगा। वहीं, 5 बार स्पिन करने के लिए 90 डायमंड खर्च करने होंगे।
1. अपने स्मार्टफोन में सबसे पहले फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लें।
2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर बटन पर टैप करें।
3. यहां आपको इमोट रॉयल इवेंट दिखाई देगा।
4. उस पर टैप कीजिए।
5. नीचे की ओर स्पिन बटन दिखाई देगा, उसे दबाएं।
6. अब स्पिन की प्रक्रिया शुरू होगी।
7. इसके बाद आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा।
यह गेमिंग इवेंट गेमर्स के लिए अगले 13 दिन तक लाइव रहेगा। इस बीच स्पिन करके ऊपर बताए गए इनाम को पाया जा सकेगा। गरेना का मानना है कि इस इवेंट से प्रीमियम आइटम पाने का मौका मिलेगा और डायमंड भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे।
1. फ्री फायर मैक्स में इवेंट क्यों लाइव किए जाते हैं ?
Ans. गेमर्स का मानना है कि गेमिंग इवेंट के आने से गेमर्स को एक्सक्लूसिव आइटम मिलते हैं और उनके डायमंड भी कम खर्च होते हैं।
2. क्या इवेंट सीमित समय के लिए एक्टिव रहते हैं ?
Ans. हां, फ्री फायर मैक्स के इवेंट तय समय के साथ आते हैं। समय पूरा होने पर इवेंट अपने आप बंद हो जाते हैं।
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