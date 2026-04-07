Free Fire Max में Daily Special सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन के जरिए आज आप Power of Money इमोट को आधे दाम में पा सकते हैं। इमोट फ्री फायर मैक्स गेम का पॉपुलर इन-गेम आइटम है, जिसके जरिए आप गेम में अपने इमोशन बयां कर सकते है। इमोट के जरिए आप गेम में अपनी खुशी, गुस्सा व दुश्मन को चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा, कई इमोट दुश्मन को चिढ़ाने के भी काफी काम आता है। वैसे गेम में किसी भी तरह के इन-गेम आइटम को खरीदने के लिए आपको पूरे पैसे चुकाने होते हैं, लेकिन डेली स्पेशल ऐसा नहीं है। इस सेक्शन से आप सभी इन-गेम आइटम्स को हाफ रेट में खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी वजह। और पढें: Free Fire Max में मिल रहे Umbrella Go और Shower Time इमोट, पाने के लिए करें ये काम

Free Fire Max Daily Special में आइटम्स हाफ रेट में क्यो मिलते हैं?

Daily Special की बात करें, तो यह गेम का एक खास सेक्शन है। यह गेम का एक स्टोर सेक्शन ही है, जिसमें विभिन्न तरह के इन-गेम आइटम्स मौजूद होते हैं। खास बात यह है कि इन सभी आइटम्स को आप इनके दाम में आधे में खरीद सकेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि किसी आइटम की कीमत 1000 डायमंड्स है, तो डेली स्पेशल से उस आइटम को आप 500 डायमंड्स में खरीद सकते हैं। दरअसल, इसके पीछे की वजह डेली स्पेशल में मिलने वाला डिस्काउंट ऑफर है। डेली स्पेशल में मौजूद सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलता है, जिसके बाद उसे आप आधे डायमंड्स में खरीद सकते हैं। आज इस सेक्शन से आप Power of Money इमोट को आधे दाम में खरीद सकते हैं। यहां देखें आज मिलने वाले आइटम्स की पूरी लिस्ट। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 7 April 2026: आ गए नए गेमिंग कोड, फ्री में पाएं Gun Skin और Loot Crate

Daily Special

1. Power of Money और पढें: Free Fire Max में On Vacation Bundle को हाफ रेट में पाएं, ऐसे करें क्लेम

Power of Money की कीमत 599 डायमंड्स है, लेकिन डेली स्पेशल से आप इसे आज 299 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

2. BP S2 Token Crate

BP S2 Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको 20 डायमंड्स में मिलेगा।

3. Song of Hana Bundle

Song of Hana Bundle की कीमत1199 डायमंड्स है, जिसे आप 599 डायमंड्स में पा सकेंगे।

4. Meow Pro Pitcher (Top)

Meow Pro Pitcher (Top) की कीमत 599 डायमंड्स है, जो आपको 299 डायमंड्स में मिलेगा।

5. Show Off

Show Off की कीमत 99 डायमंड्स है, जो कि आपको 99 डायमंड्स में मिल जाएगा।

6. Enflamed Terror (MAC10 + Kingfisher) Weapon Loot Crate

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Enflamed Terror (MAC10 + Kingfisher) Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में पा सकते हैं।