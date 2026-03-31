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Free Fire Max में Waiter Walk Emote पाने का मौका, Daily Special सेक्शन से करें Claim

Free Fire Max में Daily Special सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन के जरिए आप Waiter Walk Emote को आधे दाम में खरीद सकते हैं।

Published By: Manisha | Published: Mar 31, 2026, 03:48 PM (IST)

Emote (35)
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Free Fire Max में Daily Special सेक्शन अपडेट हो गया है। आज इस सेक्शन के जरिए प्लेयर्स Waiter Walk Emote को आधे डायमंड्स में खरीद सकते हैं। सिर्फ इमोट ही नहीं बल्कि आज के डेली स्पेशल सेक्शन से आप बंडल व वेपन लूट क्रेट को भी हाफ रेट में खरीद सकते हैं। आपको बता दें, डेली स्पेशल फ्री फायर मैक्स गेम का एक सच में स्पेशल सेक्शन है, जहां प्लेयर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर मिलता है। इस ऑफर के तहत आप गेम से कई इन-गेम आइटम्स को आधे दाम में खरीद सकते हैं। यहां जानें सभी डिटेल्स। news और पढें: Free Fire Max में गेमर्स के लिए आया Moco Store, Magical Lamp जैसे ग्रैंड रिवॉर्ड्स पाने का सुनहरा मौका

Free Fire Max Daily Special सेक्शन गेम में डेली ही अपडेट होता है, जिसमें डेली नए-नए इन-गेम आइटम्स को शामिल किया जाता है। इन आइटम्स को आप गेम में खरीदने के लिए जहां पूरी कीमत देते हैं, वहीं डेली स्पेशल आपसे सिर्फ आधे पैसे ही लेता है। दरअसल, इस सेक्शन में मौजूद सभी इन-गेम आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है। इस ऑफर के तहत आप सभी आइटम्स को आधे दाम में खरीद सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी आइटम की कीमत 100 डायमंड्स है, तो उसे आप डेली स्पेशल से 50 डायमंड्स में पा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया आज इस डेली स्पेशल सेक्शन से आप Waiter Walk Emote को आधे दाम में खरीद सकते हैं। यहां देखें आज इस सेक्शन में आपको क्या कुछ मिल रहा है। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: 31 मार्च के गेमिंग कोड जारी, फ्री में पाएं धमाकेदार आइटम आज

Daily Special

1. Waiter Walk news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 30 March 2026: बिना डायमंड खर्च किए पाएं मुफ्त में प्रीमियम आइटम, ऐसे करना है क्लेम

Waiter Walk की कीमत 799 डायमंड्स है, जो कि डेली स्पेशल सेक्शन से आपको 399 डायमंड्स में मिलने वाला है।

2. BP S13 Token Crate

BP S13 Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको 20 डायमंड्स में मिलेगा।

3. English Uniform Bundle (Male)

English Uniform Bundle (Male) की कीमत 899 डायमंड्स है, जिसे आज डेली स्पेशल से 449 डायमंड्स में खरीदा जा सकता है।

4. Vampire (Facepiant)

Vampire (Facepiant) की कीमत 99 डायमंड्स है, जो कि आपको आज 49 डायमंड्स में मिल रहा है।

5. Lion

Lion की कीमत 99 डायमंड्स है, जो कि आपको 49 डायमंड्स में मिलेगा।

6. Fierce Demilord (Thompson + Woodpecker) Weapon Loot Crate

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Fierce Demilord (Thompson + Woodpecker) Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आज 20 डायमंड्स में पाया जा सकता है।