ऑनलाइन गेमिंग की लत की वजह से 14 वर्षीय बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बच्चा दिन में 14 से 15 घंटे तक फ्री फायर और BGMI जैसे गेम्स खेलता था।

BGMI और Free Fire जैसे ऑनलाइन गेम की लत की वजह से एक 14 साल के बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ऑनलाइन गेमिंग की लत की वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ने का यह पहला मामला राजस्थान के अलवर से आया है। बच्चा महज 14 साल का है और सातवीं कक्षा में पढ़ता है। मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने की लत की वजह से वह पढ़ाई से दूर हो गया और अब उसका इलाज दिव्यांग संस्थान में चल रहा है।

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, अलवर के मूंगस्का कॉलोनी में रहने वाले बच्चे को मोबाइल पर गेम खेलने की लत थी, जिसकी वजह से वह दिन के 14 से 15 घंटे मोबाइल पर Free Fire और BGMI जैसे ऑनलाइन गेम खेलता रहता था। गेम खेलने की लत की वजह से उसका मानसिक संतूलन बिगड़ गया है। मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से उसे दिव्यांग संस्थान में भर्ती करवाया गया है और मजबूरी में बांधकर रखना पड़ रहा है। बच्चा बार-बार फ्री फायर और पबजी गेम खेलने के लिए जिद करता रहता है।

#WATCH | Rajasthan | Case study of a child in Alwar who is suffering from severe tremors after being addicted to online gaming.

Special Teacher Bhavani Sharma says, “A child has come to our special school. As per our assessment and the statements of his relatives, he is a victim… pic.twitter.com/puviFlEW6f

