BGMI पर बैन हटने के साथ Esports सीरीज का ऐलान, जीत सकते हैं 25 लाख रुपये

BGMI (Battlegrounds Mobile India) बैटल रॉयल गेम पर पिछले महीने बैन हट गया। बैन हटने के बाद 29 मई से यह गेम एंड्रॉइड और iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गया। हालांकि, सरकार ने इस गेम पर से सशर्त बैन हटाया है। गेम की मॉनिटरिंग अगले 90 दिनों तक की जाएगी, जिसके बाद इस पर से पर्मानेंट बैन हटेगा। गेम खेलने के लिए उपलब्ध होने के साथ ही Esport टूर्नामेंट की घोषणा हो गई है। इसमें भाग लेने वाली टीमों के लिए 25 लाख रुपये का प्राइज पूल रखा गया है। Also Read - BGMI में गेम जीतना होगा आसान, ग्रेनेड्स का ऐसे करें सही यूज

BGMI के इस अपकमिंग ई-स्पोर्टंस टूर्नामेंट का नाम Skyesports Champions Series है, जो 9 जून से लेकर 18 जून के बीच आयोजित किया जाएगा। Skysports ने इस टूर्नामेंट की डिटेल ट्वीट की है। इसे Skysports के YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके पहले 2022 में गेम पर लगे बैन के समय स्काईस्पोर्ट्स के CEO शिवा नंदी ने कहा था कि गेम पर टेम्परोरी बैन लगा है। गेम पर से बैन जल्द हट जाएगा। Also Read - BGMI में बहुत आसानी से बदल सकते हैं नाम, जानें कैसे

🇮🇳 Bharat Ka Asli Dil – BGMI is back and we are as excited as you are! Presenting you the Iconic Skyesports Champions Series, this time for BGMI with a whooping Prize pool of INR 25,00,000! Also Read - BGMI के पहले टूर्नामेंट का हुआ ऐलान, एक बैटलग्राउंड पर आपस में भिडेंगी 60 से ज्यादा टीमें

It’s time to bring back memories, it’s time to relive every moment that was enjoyed.… pic.twitter.com/CX5Cpk1QKV

— Skyesports (@skyesportsindia) June 3, 2023