BGMI play store download link: Battlegrounds Mobile India गेम गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गया है। यूजर्स अपने स्मार्टफोन में इसे डाउनलोड करके खेल सकते हैं। हालांकि, यह गेम आपको डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर जाने से नहीं मिलेगा। इसके लिए एक ट्रिक अपनानी पड़ेगी। वहीं, ऐप स्टोर पर यह गेम अभी नहीं आया है, यानी आईफोन यूजर्स को अभी बीजीएमआई के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

Google Play Store से कैसे डाउनलोड करें BGMI?

– गूगल प्ले स्टोर से बैटलग्राउंट्स मोबाइल इंडिया को डाउनलोड करने के लिए https://www.battlegroundsmobileindia.com/ पर जाना होगा।

– वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको प्ले स्टोर के आइकन पर 'Get It On Google Play Store' लिखा हुआ मिलेगा। इस पर क्लिक करें।

– अब आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर होंगे, जहां आपको BGMI इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा। अब आप इस गेम को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके खेल सकते हैं।

बता दें कि खबर लिखे जाने तक डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर BGMI सर्च करने से यह गेम नहीं दिख रहा था। हमने BGMI और Battlegrounds Mobile India, दोनों लिखकर सर्च किया, लेकिन हमें यह गेम नहीं मिला। वहीं, BGMI की वेबसाइट पर जाकर वहां दिए गए प्ले स्टोर लिंक से हमें BGMI मिल गया।

Battlegrounds Mobile India वेबसाइट में आ रही दिक्कत

BGMI Unban होने की घोषणा के बाद से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द यह गेम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध होगा। लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 25 मई को यह गेम दोनों स्टोर्स पर उपलब्ध होगा।

वहीं, आज, यानी 25 मई को बीजीएमआई की वेबसाइट में भी कुछ दिक्कत आ रही है। हमने इस वेबसाइट को मोबाइल और लैपटॉप पर कई बार ओपन किया। इस दौरान कभी वेबसाइट लोड होने में दिक्कत आई, तो कभी वेबसाइट ओपन ही नहीं हुई।

इससे उम्मीद जताई जा रही है कि संभवत: कंपनी ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर इस गेम को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में होगी, जिसकी वजह से वेबसाइट में दिक्कत आ रही है। साथ ही वेबसाइट के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर पर यह गेम दिख रहा है, जिससे उम्मीद है कि जल्द यह एप्पल ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध हो जाएगा।

जुलाई 2022 में लगा था बैन

बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पर जुलाई 2022 में बैन लगा दिया गया था। सरकार ने IT Act 69A के उल्लंघन की वजह से इस पर कार्रवाई की थी। इससे इस गेम को Google Play Store और Apple Play Store से हटा दिया गया। इसके बाद से ही BGMI को बनाने वाली कंपनी क्राफ्टन इस गेम को फिर से भारत में शुरू करने के लिए लगातार कोशिश में लगी रही।

19 मई 2023 को इस गेम पर से देश में बैन हटा लिया गया। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। फिलहाल सिर्फ 90 दिनों के लिए इससे बैन हटा है। इस दौरान भारत सरकार की संबंधित एजेंसी यह देखेगी कि गेम किसी तरह से भारतीय कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इसके बाद ही इस पर से हमेशा के लिए बैन हटाने का फैसला लिया जाएगा।