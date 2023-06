ASUS ROG Ally की इंडिया लॉन्च डेट फाइनल हो गई है। यह ASUS का गेमिंग डिवाइस है, जिसकी इंडिया लॉन्चिंग हाल ही में ऑफिशियल हुई थी। वहीं, अब कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट और कीमत भी रिवील कर दी गई है। बता दें, यह गेमिंग डिवाइस इससे पहले ग्लोबल मार्केट में दस्तक दे चुका है। असूस के इस गेमिंग डिवाइस में 7 इंच का Full HD+ डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, यह AMD Ryzen Z1 Extreme प्रोसेसर से लैस है। इसके साथ इसमें 16GB LPDDR5 RAM और 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD स्टोरेज मिलती है। आइए जानते हैं भारत में कब लॉन्च होगा यह डिवाइस। Also Read - ASUS ROG Ally इंडिया लॉन्च कंफर्म, Flipkart पर इस दिन शुरू होगी सेल

कंपनी ने जानकारी दी है कि ASUS ROG Ally डिवाइस भारत में 12 जुलाई 2023 को लॉन्च होगा। इस डिवाइस की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी, जिसकी जानकारी कुछ समय पहले ही रिवील हो गई थी। 12 जुलाई लॉन्च से पहले Flipkart पर इस डिवाइस के लिए 7 जुलाई को स्पेशल फ्लैश सेल का आयोजन किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सेल केवल 1 दिन के लिए लाइव होगी। 12 जुलाई से ऑफिशियली इसकी सेल सभी के लिए लाइव हो जाएगी।

