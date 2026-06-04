007 First Light के बाद बड़ा बदलाव, अब Amazon बनाएगा नए James Bond गेम्स

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 04, 2026, 04:04 PM (IST)
James Bond पर आधारित एक्शन-एडवेंचर गेम 007 First Light को डेवलपर कंपनी IO Interactive ने बनाया और खुद ही पब्लिश किया था, लेकिन अब आने वाले समय में इस फ्रेंचाइजी के साथ ऐसा नहीं होगा। James Bond ब्रांड के अधिकार अब काफी हद तक Amazon के पास हैं और कंपनी ने साफ कर दिया है कि 007 First Light के भविष्य के सीक्वल्स को Amazon Games और MGM मिलकर संभालेंगे। इसका मतलब है कि James Bond गेम्स की दिशा और पब्लिशिंग पर अब Amazon का बड़ा नियंत्रण होगा। यह फैसला गेमिंग इंडस्ट्री में काफी चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि James Bond दुनिया की सबसे फेमस फ्रेंचाइजी में से एक है। और पढें: 2026 में GTA 6 समेत रिलीज होंगे ये 7 खतरनाक गेम
मीडिया आउटलेट Polygon को दिए एक इंटरव्यू में Amazon के गेमिंग प्रमुख Jeff Gattis ने बताया कि Amazon के पास 007 First Light के पूरे अधिकार नहीं थे क्योंकि यह डील Amazon द्वारा MGM खरीदने से पहले ही हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि First Light को Amazon ने नहीं बनाया, लेकिन अब James Bond IP का मालिक होने की वजह से कंपनी का इसमें बड़ा हिस्सा है। Jeff Gattis के मुताबिक भविष्य में आने वाले James Bond गेम्स को MGM और Amazon Game Studios संभालेंगे। इससे साफ हो गया है कि आने वाले वर्षों में James Bond गेमिंग यूनिवर्स पर Amazon का प्रभाव काफी बढ़ने वाला है। और पढें: 2026 में GTA 6 समेत आने वाले हैं ये 5 धमाकेदार Games, चौथा वाला गेम तो होने वाला है सबका फेवरेट
साल 2020 में IO Interactive ने MGM और EON Productions के साथ मिलकर एक नए James Bond गेम की घोषणा की थी। उस समय इसे Project 007 नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसका आधिकारिक नाम 007 First Light रखा गया।
लॉन्च के बाद इस गेम को खिलाड़ियों और गेमिंग एक्सपर्ट्स से शानदार प्रतिक्रिया मिली। इसकी दमदार कहानी, जबरदस्त एक्शन और जासूसी मिशनों को लोगों ने काफी पसंद किया। गेम की सफलता ने दिखा दिया कि James Bond सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि वीडियो गेम्स की दुनिया में भी बेहद फेमस है। इसी वजह से माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस गेम के कई नए सीक्वल भी देखने को मिल सकते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 007 First Light ने लॉन्च के पहले ही दिन 15 लाख से ज्यादा कॉपियां बेचकर बड़ी सफलता हासिल की। किसी नए James Bond गेम के लिए यह एक शानदार शुरुआत मानी जा रही है। इस गेम की कामयाबी के बाद James Bond ब्रांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।
वहीं Amazon भी James Bond फ्रेंचाइजी को और बड़ा बनाने की तैयारी में है। 2021 में MGM को खरीदने के बाद कंपनी ने James Bond ब्रांड पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। साथ ही नए James Bond अभिनेता की तलाश भी जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले सालों में Amazon नए James Bond गेम्स और फिल्मों के जरिए इस फेमस फ्रेंचाइजी को पहले से भी बड़े स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करेगा।
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