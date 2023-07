‘The Kashmir Files’ फिल्म बनाने वाले फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री अब ‘The Kashmir Files Unreported’ वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं। यह एक डॉक्यूमेंट्री-वेब सीरीज है, जिसे थिएटर के बजाय सीधे ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। कुछ समय पहले ही इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया गया था। वहीं, अब इस सीरीज की ओटीटी स्ट्रीमिंग डिटेल्स कंफर्म हो गई है।

‘The Kashmir Files Unreported’ वेब सीरीज ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। जैसे कि हमने बताया कुछ समय पहले मेकर्स ने इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया था। हालांकि, उस वक्त इसकी स्ट्रीमिंग डेट कंफर्म नहीं हुई थी। वहीं, अब डेट भी कंफर्म हो गई है। ZEE5 के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी गई है कि यह सीरीज 11 अगस्त 2023 को जी5 पर स्ट्रीम होगी।

Still can’t get over the horrors of #TheKashmirFiles?

What if…that was just the beginning of the whole story!

Get ready, because @vivekagnihotri is back with #TheKashmirFilesUnreported, premiering 11th August only on #ZEE5 pic.twitter.com/8r0QvfHvfC

— ZEE5 (@ZEE5India) July 29, 2023