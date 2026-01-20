comscore
Tere Ishk Main OTT Release Date: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर आ रही फिल्म, स्ट्रीमिंग डेट कंफर्म

Tere Ishk Main OTT Release: लंबे इंतजार के बाद फाइनली धनुष और कृति सेनन स्टार फिल्म तेरे इश्क में OTT पर दस्तक देने वाली है। यहां जानें कब और कहां देख सकेंगे फिल्म।

Published By: Manisha | Published: Jan 20, 2026, 03:57 PM (IST)

Tere Ishk Main OTT Release Date: धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'तेरे इश्क में' नवंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। तब से ओटीटी लवर्स फिल्म के डिजिटल रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। अब जाकर उन फैन्स का इंतजार फाइनली खत्म हुआ है। तेरे इश्क में फिल्म फाइनली ओटीटी पर दस्तक देने वाली है। मेकर्स ने फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है। अगर आपने अभी तक इस फिल्म को सिनेमाघर जाकर नहीं देखा है, तो अब आप घर बैठे इस फोन को अपने टीवी व मोबाइल पर इन्जॉय कर सकते हैं। यहां जानें डिटेल्स।

When and Where to Watch Tere Ishk Main

आनंद एल राय की फिल्म Tere Ishk Main में Netflix पर स्ट्रीम होगी। फाइनली इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है, तो आप इस वीकेंड घर बैठे अपने टीवी व मोबाइल पर इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म को Aanand L. Rai द्वारा डायरेक्ट किया गया है।

Netflix Plans

Netflix प्लान्स की बात करें, तो कई मंथली प्लान्स लेकर आती है। नेटफ्लिक्स के 149 रुपये वाला प्लान 1 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आता है, जिसमें आपको सिर्फ 1 डिवाइस का एक्सेस मिलता है। वहीं, 199 रुपये वाले मंथली प्लान में HD क्वालिटी मिलती है। FHD क्वालिटी के लिए आप 499 रुपये का प्लान ले सकते हैं, जिसके साथ आपको दो स्क्रीन का एक्सेस मिलेगा। वहीं, 4K क्वालिटी वाले प्लान की कीमत 649 रुपये प्रति महीना है।

स्टारकास्ट और स्टोरी प्लॉट

Tere Ishk Main फिल्म की मेन स्टार कास्ट की बात करें, तो फिल्म में धनुष व कृति सेनन मेन लीड रोल में है। फिल्म की कहानी की बात करें, तो तेरे इश्क में एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसे साल 2013 में आई रांझणा फिल्म का सीक्वल भी बताया जा रहा है। फिल्म की कहानी शंकर (धनुष) और मुक्ति (कृति सेनन) के किरदार के इर्द-गिर्द घुमती है। शंकर कॉलेज में स्टूडेंट लीडर होता है, जिसके लड़ाई-झगड़े पूरे कॉलेज में फेमस होते हैं। वहीं, मुक्ति (कृति सेनन) साइकोलॉजी की स्टूडेंट होती है। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में होती है, जिसके बाद दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है। हालांकि, बाद में कहानी में ऐसा मोड़ आता है कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती है। आखिर फिल्म में ऐसा क्या होता है यह सब जानने के लिए आपको फिल्म के ओटीटी रिलीज का इंतजार करना पड़ेगा।

आपको बता दें, यह फिल्म 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। वहीं, अब दो महीने के इंतजार के बाद फाइनली फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया जा रहा है।