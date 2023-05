रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म ‘तू झूठी मैं मक्कार’ (Tu Jhoothi Main Makkaar) 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। थिएटर रिलीज के बाद से ही ओटीटी लवर्स इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग का इंतजार कर रहे हैं। अब फाइनली फैन्स का इंतजार खत्म हो गया है। मेकर्स ने फिल्म की ओटीटी रिलीज डिटेल ऑफिशियल कर दी है। यह फिल्म Netflix ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। आइए जानते हैं फिल्म की स्ट्रीमिंग से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - हैकर्स ने उठाया Netflix के नाम का फायदा, चोरी की यूजर्स की पेमेंट डिटेल

जैसे कि हमने बताया Tu Jhoothi Main Makkaar फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज की जा चुकी हैं। वहीं, जिन लोगों ने अब-तक इस फिल्म को बड़े पर्दे पर नहीं देखा है, अब वह इसे घर बैठे इन्जॉय कर सकते हैं। जी हां, यह फिल्म फाइनली ओटीटी पर दस्तक दे रही है। यह फिल्म Netflix ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। आज नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट भी रिवील कर दी गई है। यह फिल्म 3 मई यानी कल बुधवार को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। Also Read - Netflix यूजर्स के लिए खुशखबरी, ऐड-बेस्ड प्लान में अब ज्यादा कंटेंट के साथ मिलेंगे नए फीचर

CAN CONFIRM THAT THIS IS NOT A LIE!

Tu Jhoothi Main Makkaar arrives on Netflix, May 3 ❤️‍🔥 pic.twitter.com/4omS0zerOZ

— Netflix India (@NetflixIndia) May 2, 2023