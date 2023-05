JioCinema Premium सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च के बाद से ही वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नई-नई फिल्में और शो की अनाउंसमेंट कर रहा है। जियोसिनेमा पर हाल ही में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म ‘विक्रम वेधा’ रिलीज की गई थी। वहीं, रणदीप हुड्डा स्टारर वेब सीरीज ‘Inspector Avinash’ 18 मई को जियोसिनेमा पर स्ट्रीम हुई है। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे वरुण धवन स्टारर फिल्म ‘भेड़िया’ (Bhediya) जियोसिनेमा पर स्ट्रीम होगी। लंबे इंतजार के बाद अब फाइनली कंफर्म कर दिया गया है कि यह फिल्म JioCinema पर ही स्ट्रीम होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट भी कंफर्म कर दी है। Also Read - JioCinema पर स्ट्रीम होगी रणदीप हुड्डा की मच-अवेटेड वेब सीरीज ‘Inspector Avinash’, स्ट्रीमिंग डेट हुई अनाउंस

JioCinema ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Bhediya फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट से पर्दा उठा दिया है। ट्वीट में लिखा गया है, "जंगल जंगल बात चली है पता चला है, भेड़िया फिल्म आपका मनोरंजन करने जियोसिनेमा पर आ रही है।" भेड़िया फिल्म जियोसिनेमा पर 26 मई को स्ट्रीम होगी।

Jungle jungle baat chali hai pata hai chala hai, Bhediya is now coming to entertain you all, only on #JioCinema.🐺

Watch #BhediyaOnJioCinema, streaming free from 26 May. pic.twitter.com/9hx0AUpNJf

— JioCinema (@JioCinema) May 22, 2023