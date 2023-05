JioCinema ने हाल ही में अपना सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान की कीमत 999 रुपये है, जिसमें यूजर्स को 1 साल तक सब्सक्रिप्शन मिलता है। नए सब्सक्रिप्शन प्लान के बाद अब वीडियो स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म ने नए कॉन्टेंट की लिस्ट रिवील करना शुरू कर दिया है। हाल ही में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर मच-अवेटेड फिल्म ‘विक्रम-वेधा’ जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हुई थी। वहीं, अब रणदीप हुड्डा की मच-अवेटेड वेब सीरीज भी जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होने जा रही है, जिसका नाम ‘Inspector Avinash’ है। आज फाइनली इस सीरीज की ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। Also Read - JioCinema पर स्ट्रीम होगी 'विक्रम-वेधा' (Vikram Vedha) फिल्म, डेट हुई कंफर्म

JioCinema ने आज अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए ‘Inspector Avinash’ वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग डेट कंफर्म कर दी है। यह सीरीज जियो सिनेमा पर 18 मई 2023 यानी इसी हफ्ते स्ट्रीम होगी। ट्विटर पोस्टर में स्ट्रीमिंग डेट के अलावा सीरीज का ट्रेलर भी रिलीज किया गया है। Also Read - IPL के बाद अब HBO कॉन्टेंट JioCinema पर होगा स्ट्रीम! Disney+ Hotstar रह गया पीछे

Inspector Avinash is coming with his Special Task Force on 18 May on #JioCinema.

The ‘Mahakaal’ awaits you! #InspectorAvinashOnJioCinema #InspectorAvinash #MahakaalAvinash@jiostudios @neerraj @randeephooda pic.twitter.com/hkHbiQzWtm

— JioCinema (@JioCinema) May 15, 2023