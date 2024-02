Dunki OTT Release: शाहरुख खान स्टारर फिल्म ‘डंकी’ पिछले साल 21 दिसंबर को सिनेमाघरों पर रिलीज की गई थी। वैसे तो शाहरुख के फैन्स फिल्म को सिनेमाघर जाकर ही देख चुके होंगे, लेकिन इसके बाद भी फैन्स को फिल्म की डिजिटल स्ट्रीमिंग का बेसब्री से इंतजार था। हालांकि, मेकर्स ने फिल्म की ओटीटी रिलीज से जुड़ी कोई जानकारी अब-तक शेयर नहीं की थी। हालांकि, वैलेंटाइन्स के मौके पर बिना किसी अनाउंसमेंट के इस फिल्म को रातोंरात OTT पर स्ट्रीम कर दिया गया है। अगर आपने अब-तक यह फिल्म सिनेमाघर जाकर नहीं देखी थी, तो अब आप इसे आराम से घर बैठे ओटीटी पर इन्जॉय कर सकते हैं। आइए जानते हैं ओटीटी पर कहां देख सकेंगे फिल्म डंकी।

शाहरुख खान स्टारर फिल्म Dunki को Netflix पर स्ट्रीम कर दिया गया है। इसकी अनाउंसमेंट Netflix India के Twitter हैंडल पर कर दी गई है। एक वीडियो रिलीज करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, “दिल के लिए वीजा नहीं लगता। आ रहे हैं आपके घर, डंकी मारके। डंकी अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई है।”



जैसे कि हमने बताया Netflix पर स्ट्रीम हुई डंकी फिल्म को पिछले साल 21 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ-साथ तापसी पन्नू और विक्की कौशल भी मेन लीड रोल में हैं। फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार हिरानी द्वारा किया गया है।

Pack your bags! After a Dunki around the world, @iamsrk is coming home ❤️

Dunki, now streaming on Netflix! pic.twitter.com/XJp7F74th2

— Netflix India (@NetflixIndia) February 14, 2024