फिल्में और वेब सीरीज के साथ-साथ OTT प्लेटफॉर्म पर डॉक्यूमेंट्रीज को भी काफी पसंद किया जाता है। इंडियन प्रिडेटर (Indian Predator) व हाउस ऑफ सिक्रेट (House of Secrets: The Burari Deaths) Netflix की फेमस डॉक्यूमेंट्री में से एक हैं। हालांकि, मर्डर-मिस्ट्री से अलग अब नेटफ्लिक्स अपने व्यूवर्स के लिए एक और नई डॉक्यूमेंट्री लेकर आने वाला है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम 'Caught Out' है, जिसका ट्रेलर और स्ट्रीमिंग डिटेल्स रिवील कर दी गई है।

Netflix ने अपनी अपकमिंग 'Caught Out: Crime, Corruption, Cricket' डॉक्यूमेंट्री अनाउंस कर दी है। यह एक स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री होने वाली है, जिसमें क्रिकेट जगत के कई बड़े भ्रष्टाचारों से पर्दा उठाया जाएगा। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में इस डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर और स्ट्रीमिंग डिटेल्स से पर्दा उठाया है। यह डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर 17 मार्च 2023 को स्ट्रीम की जाएगी।

Indian investigators unravel the biggest match-fixing scandal that plagued the global cricketing world, only in CAUGHT OUT: Crime. Corruption. Cricket 🏏 Streaming on 17th March! 🗓️ pic.twitter.com/3nWZ9w0hXe — Netflix India (@NetflixIndia) March 9, 2023



ट्रेलर की बात करें, तो इसमें 90 के दशक की कहानी दिखाई गई है, जहां युवा पीढ़ी क्रिकेट के लिए दीवानी है। ट्रेलर के वॉइस ओवर में सुना जाता है कि क्रिकेट स्क्रिप्टेड होने के लिए नहीं बना है, लेकिन अगर इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाने लगे तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। ट्रेलर में देखा जा सकता है कि इस डॉक्यूमेंट्री में कई बड़े मैच फिक्सिंग केसों की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई जाने वाली है। ट्रेलर में मीडिया कवरेज फुटेज आदि किया गया है।

साउथ के सुपरस्टार विजय स्टारर फिल्म वारिसु (Varisu) फिल्म Amazon Prime Video पर हिंदी भाषा में स्ट्रीम हो चुकी है। इसके अलावा, Rocket Boys Season 2 की स्ट्रीमिंग डेट भी कंफर्म कर दी गई है। यह सीरीज 16 मार्च 2023 को SonyLiv ओटीटी पर स्ट्रीम की जाएगी। आपको बता दें, यह सीरीज अभय पन्नू ने निर्देशित की है। वहीं स्टारकास्ट की बात करें, तो इसमें जिम सरभ और इश्वाक सिंह मेन लीड रोल में हैं।

यामी गौतम और सनी कौशल स्टारर फिल्म ‘चोर निकल के भागा’ (Chor Nikal Ke Bhaga) 24 मार्च को Netflix पर स्ट्रीम होगी। Black Adam फिल्म Amazon Prime Video ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 15 मार्च को स्ट्रीम होगी। फिल्म को हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगू भाषा में स्ट्रीम किया जाएगा।

हाल ही में Amazon Prime Video के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर Citadel का ट्रेलर पोस्ट किया गया है। यह सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर 28 अप्रैल 2023 को स्ट्रीम होगी। इस सीरीज में प्रियंका चोपड़ा मेन लीड रोल निभा रही हैं।