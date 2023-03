दिग्गज वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Netflix भारत समेत दुनियाभर में डाउन हो गया है। इससे लाखों यूजर्स प्रभावित हुए हैं। यूजर्स को नेटफ्लिक्स की वेबसाइट ओपन करने में परेशानी आ रही है, जबकि कईयों को मोबाइल ऐप में दिक्कत आ रही है। इतना ही नहीं कई यूजर्स के डिवाइस में वीडियो भी प्ले नहीं हो रही हैं। यह जानकारी आउटेज ट्रैक करने वाली डाउनडिटेक्टर (Downdetector) वेबसाइट से मिली है। Also Read - Nteflix ने घटाई सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत, कुल 30 देशों को मिलेगा फायदा

Downdetector के मुताबिक, Netflix आउटेज को लेकर 1800 रिपोर्ट्स दर्ज की गई। इनमें 83 प्रतिशत यूजर्स ने वेबसाइट न ओपन होने और 502 Error दिखने की शिकायत की। वहीं, 13 प्रतिशत यूजर्स को वीडियो स्ट्रीमिंग और 4 प्रतिशत यूजर्स को ऐप में दिक्कत आई। आपको बता दें कि इससे पहले भी नेटफ्लिक्स का सर्वर कई बार डाउन हो चुका है।

