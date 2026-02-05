Jio का खास प्लान, फ्री Netflix-Amazon Prime के साथ मिलेगा 300Mbps स्पीड से मिलेगा डेटा

Jio देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी है। इसके पोर्टफोलियो में प्रीपेड और पोस्टपेड ही नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड प्लान भी मौजूद हैं, जिन्हें JioHome के नाम से जाना जाता है। इन प्लान में हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है। इससे सीमलेस स्ट्रीमिंग करने के साथ-साथ बिना रुकावेट के ऑफिस वर्क और ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है। अगर आप अपने लिए ऐसे ही प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो सही जगह आए हैं। हम आपको यहां जियो के खास ब्रॉडबैंड प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें आपको 300Mbps की स्पीड से डेटा दिया जा रहा है। इसके साथ टीवी चैनल पैक और OTT का एक्सेस मिल रहा है। और पढें: Jio का यह प्लान कराएगा मौज, रोज मिलेगा 3GB डेटा

Jio Broadband Plan

Jio के जिस ब्रॉडबैंड प्लान की बात की जा रही है, उसकी कीमत 1499 रुपये है। इस प्लान को 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने की समय सीमा के साथ खरीदा जा सकता है। अब इसमें मिलने वाली सेवाओं की बात करें, तो प्लान में 300Mbps की डाउनलोड और अपलोड स्पीड दी जा रही है। दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए फ्री वॉइस कॉलिंग मिल रही है। हालांकि, इसका उपयोग लैंडलाइन फोन के माध्यम से किया जा सकता है। और पढें: Jio: डेली 2GB डेटा साथ 20GB डेटा फ्री, 90 चलेगा प्लान

इस प्लान में 1000 से अधिक ऑन-डिमांड टीवी चैनल दिए जा रहे हैं। यूजर्स के मनोरंजन को ध्यान में रखकर Netflix, Amazon Prime Lite, YouTube Premium, JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, SunNXT, Hoichoi, Discovery+, TimesPlay, TarangPlus, ErosNow, Lionsgate Play, ShemarooMe, ETV Win और FanCode का एक्सेस मुफ्त में दिया जा रहा है।

इन यूजर के लिए अवेलेबल है प्लान

खबर में उपर बताया गया ब्रॉडबैंड प्लान जियो के AirFiber और Fiber यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस प्लान में Fiber यूजर्स को 3300GB डेटा दिया जा रहा है, जबकि AirFiber 1000GB डेटा मिल रहा है। यदि यूजर्स समय से पहले डेटा खत्म कर देते हैं, तो उनकी डेटा स्पीड घटाकर 64Kbps कर दी जाएगी।

कहां मिलेगा यह प्लान ?

रिलायंस जियो का यह ब्रॉडबैंड प्लान ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। इन प्लेटफॉर्म पर जाकर प्लान को खरीदा जा सकता है।

पिछले साल लॉन्च हुआ यह प्लान

आखिर में बताते चलें कि जियो ने पिछले साल 1748 रुपये वाला प्लान लॉन्च किया था। यह कंपनी का वॉइस ऑन्ली प्लान है, जिसे ट्राई के आदेश पर लाया गया। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग प्रोवाइड की जा रही है। इसमें 3600 SMS मिल रहे हैं। इसके अलावा, प्लान में JioTV और JioCloud मुफ्त में दिया जा रहा है। यह अन्य प्लान्स की तरह कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट है।