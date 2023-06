Amazon Prime Video ने अपनी नई वेब सीरीज Adhura का ऐलान कर दिया है। यह एक हॉरर वेब सीरीज है, जो कि अगले महीने डिजिटली स्ट्रीम होगी। स्टार कास्ट की बात करें, तो इस सीरीज में मिर्जापुर फेम एक्ट्रेस रसिका दुग्गल, इश्वाक सिंह व श्रेणिक अरोरा जैसे स्टार्स मेन लीड रोल में हैं। सीरीज की अनाउंसमेंट के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म ने शो का टीजर पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में सीरीज की स्ट्रीमिंग डेट भी कंफर्म हो गई है। Also Read - वेब सीरीज में क्लियर सुनाई देंगे डायलॉग, Amazon Prime Video में आया Dialogue Boost फीचर

Amazon Prime Video ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए अधूरा (Adhura) वेब सीरीज का ऐलान किया है। जैसे कि हमने बताया हाल ही में इस शो का टीजर पोस्टर शेयर किया गया है, जिसमें शो की स्ट्रीमिंग डेट भी कंफर्म की गई है। यह सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर 7 जुलाई 2023 से स्ट्रीम होगी। इस शो में पूरे 7 एपिसोड देखने को मिलेंगे। अगर आप हॉरर कॉन्टेंट देखना पसंद करते हैं, तो यह शो आपके लिए ही है।

a tale of a reunion that whispers horror is about to begin…🕑

watch #AdhuraOnPrime, July 7@RasikaDugal @IshwakSingh #ShrenikArora @PoojanChhabra @RahulDevRising @zoamorani @gauravvkchawla @ananya_ban @monishaadvani @madhubhojwani @nikkhiladvani @EmmayEntertain pic.twitter.com/ePgWio7kYX

— prime video IN (@PrimeVideoIN) June 27, 2023