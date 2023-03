Amazon Prime Video की ये हैं 5 बेस्ट वेब सीरीज, जिन्हें नहीं देखा तो क्या देखा

Amazon Prime Video ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यूं तो हर हफ्ते कुछ न कुछ नया देखने के लिए स्ट्रीम होता रहता है। इसमें नई फिल्मों से लेकर नई वेब सीरीज सब शामिल होते हैं। अमेजन प्राइम वीडियो पर आपको हर जॉनर का कॉन्टेंट देखने को मिलेगा, जिसमें कॉमेडी भी है… थ्रिलर भी है… रोमांस और एक्शन… सब है। लेकिन इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी सदा-बहार वेब सीरीज भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से अमेजन प्राइम वीडियो यूजर्स के बीच लोकप्रिय हुआ है। Also Read - Amazon Prime Video पर 22 मार्च को स्ट्रीम होगी 'Pathaan' फिल्म, हो जाएं तैयार

अगर आपने हाल फिलहाल में Amazon Prime Video का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आज हम आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उन 5 बेस्ट वेब सीरीज की जानकारी देने जा रहे हैं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए।

The Family Man



The Family Man अमेजन प्राइम वीडियो की लोकप्रिय वेब सीरीज में से एक है। इस सीरीज में मनोज बाजपेयी मेन लीड रोल में है। इस सीरीज के 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, जबकि जल्द ही तीसरा सीजन भी दस्तक देने वाला है। स्टोरी प्लॉट की बात करें, तो शो की कहानी एक ऐसे फैमिली मैन पर बेस्ड है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट भी होता है। कैसे यह फैमिली मैन देश की सुरक्षा और घर की जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाता है, यह देखने लायक है।

Mirzapur



Mirzapur एक क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज है। इस शो के भी दो सीजन रिलीज हो चुके हैं, जल्द ही तीसरा सीजन स्ट्रीम होने वाला है। स्टोरी प्लॉट की बात करें, तो इस शो में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में फैले माफिया डॉन और उनके दबदबे की कहानी दिखाई गई है। शो में भरपूर खून-हत्याएं, गोलीबारी व नशीली दवाओं का कारोबार देखने को मिलता है।

Panchayat

Panchayat वेब सीरीज एक ऐसे शहरी लड़के की कहानी है, जिसे मजबूरी में दूर-दराज फुलेरा गांव के पंचायत सचिव की नौकरी करनी पड़ती है। इस शो के भी दो सीजन स्ट्रीम किए जा चुके हैं, जबकि तीसरा सीजन इस साल स्ट्रीम किया जाएगा।

Four More Shots Please



Four More Shots Please के भी दो सीजन अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो चुके हैं, जबकि तीसरा सीजन इस साल रिलीज किया जाएगा। इस शो में चार सहेलियों की कहानी दिखाई गई है, जो इस जिंदगी को बिना दुनिया की परवाह किए जीना चाहती हैं। हालांकि, इस दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

Guilty Minds



Guilty Minds कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज है, जिसमें दो लॉ फर्म में काम करने वाले दोस्त कम लवर्स की कहानी दिखाई गई है। दोनों हैं वकील लेकिन दोनों की मानसिकताएं एक-दूसरे से काफी अलग होती हैं।