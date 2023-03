Pathaan OTT Release Date: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) स्टारर फिल्म ‘पठान’ (Pathaan) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसके बाद से ही फैन्स फिल्म के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे। तमाम लीक्स व अफवाहों के बाद अब फाइनली इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। बता दें, इस फिल्म को 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जो कि ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। अगर आप भी इस फिल्म के ओटीटी स्ट्रीमिंग का इंतजार कर रहे, तो अब जान लीजिए ऑफिशियल कब और किस ओटीटी पर पठान देने वाली है दस्तक। Also Read - Amazon Prime Video पर स्ट्रीम होगी प्रियंका चोपड़ा की स्पाई-थ्रिलर सीरीज 'Citadel', डेट कर लें नोट

शाहरुख खान स्टारर फिल्म ‘पठान’ (Pathaan) Amazon Prime Video पर स्ट्रीम होगी। यह जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है। वहीं, अब खुद ओटीटी प्लेटफॉर्म ने फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट से पर्दा उठा दिया है। आज अमेजन प्राइम वीडियो के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए पठान फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म की गई है। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर कल बुधवार 22 मार्च 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषा में स्ट्रीम होगी। यकिनन यह शाहरुख के फैन्स के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। Also Read - Black Adam हिंदी में Amazon Prime Video पर होगी स्ट्रीम, जानें स्ट्रीमिंग डेट

Also Read - Varisu की हिंदी ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब और कहां स्ट्रीम होगी यह फिल्म

nothing, just Pathaan sharing some news with you 💣

watch #PathaanOnPrime, Mar 22 in Hindi, Tamil and Telugu@iamsrk @deepikapadukone @TheJohnAbraham #SiddharthAnand @yrf pic.twitter.com/2SM5PDEKbV

— prime video IN (@PrimeVideoIN) March 21, 2023