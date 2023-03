Xiaomi 13 Pro की अर्ली सेल कल यानी 6 मार्च को भारत में शुरू हुई थी। अर्ली सेल में शाओमी का यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ब्रांड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से यह जानकारी शेयर की है। इसकी मेन सेल 10 मार्च को दिन के 12 बजे ई-कॉमर्स वेबसाइट और कंपनी के ऑफिशियल स्टोर पर आयोजित किया जाएगा। हालांकि, चीनी ब्रांड ने अर्ली सेल में कितने यूनिट्स सेल हुए इसके बारे में जानकारी शेयर नहीं की है। Also Read - Xiaomi 13 Pro की Early Access Sale शुरू, 12,000 रुपये तक बचाने का मौका

शाओमी ने अपनी फ्लैगशिप सीरीज को MWC 2023 में ग्लोबली लॉन्च किया था। इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro और Xiaomi 13 Lite आते हैं। ब्रांड ने केवल टॉप यानी प्रो मॉडल को भारतीय बाजार में उतारा है। यह फोन पिछले साल आए Xiaomi 12 Pro को रिप्लेस करेगा।

Thank you so much to all of our Xiaomi fans for such an overwhelming response to the #Xiaomi13Pro.

We are OUT OF STOCK!

For anyone who missed out on the early access sale, we’ll have everything stocked up and ready for the next sale on March 10th at 12 p.m. 😁

Stay tuned!

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) March 6, 2023