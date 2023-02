Xiaomi 13 Pro स्मार्टफोन को पिछले हफ्ते भारत में लॉन्च किया गया था। इसी दौरान कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में Xiaomi 13 सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 और Xiaomi 13 Lite स्मार्टफोन शामिल थे। हालांकि, भारत में इस सीरीज का फिलहाल एक ही मॉडल शाओमी 13 प्रो लॉन्च किया गया है। यह सीरीज का प्रीमियम डिवाइस है। आज 28 फरवरी 2023 को कंपनी ने इस स्मार्टफोन की कीमतें भी अनाउंस कर दी है।

कंपनी ने Xiaomi 13 Pro स्मार्टफोन की कीमत 79,999 रुपये तय की है। यह दाम फोन के 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट का है। इस फोन को कंपनी ने Ceramic Black और Ceramic White कलर ऑप्शन में पेश किया है। फिलहाल, फोन की कीमतें रिवील की गई है। 6 मार्च दोपहर 12 बजे से इस स्मार्टफोन के लिए स्पेशल अर्ली एक्सेस सेल आयोजित की जाने वाली है, जबकि असली सेल 10 मार्च दोपहर 12 बजे से Amazon.in पर शुरू होगी। फोन को कंपनी की साइट व स्टोर्स से भी खरीदा जा सकेगा।

