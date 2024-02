Vivo कंपनी ने अपने दो स्मार्टफोन सस्ते हो गए हैं। यह दो स्मार्टफोन Vivo Y27 और Vivo T2 हैं। दोनों ही फोन 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं। वीवो वाई27 फोन में 6.64 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, यह फोन MediaTek Helio G85 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। वहीं, वीवो टी2 फोन 64MP कैमरे के साथ आता है। इस फोन की बैटरी 4,500mAh की है।

कंपनी ने Vivo Y27 के सिंगल 6GB RAM और 128GB मॉडल की कीमत 1000 रुपये कम कर दी है। इस मॉडल की कीमत 12,999 रुपये थी। वहीं, अब कंपनी ने फोन 1000 रुपये सस्ता कर दिया है। प्राइस कट के बाद फोन को 11,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

