8000mAh बैटरी वाले Tecno फोन की आज भारत में पहली सेल, मिल रहे तगड़े Offers

Tecno Pova Curve 2 5G की आज (20 February 2026) भारत में पहली सेल है, जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लाइव हो गई है। इस डिवाइस पर बंपर डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही, हैंडसेट पर किफायती EMI भी मिलेगी। टॉप फीचर्स पर नजर डालें, तो यह मोबाइल फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 8000mAh बैटरी के साथ आता है। इसमें Dimensity 7100 प्रोसेसर और 256 जीबी की स्टोरेज मिलती है। इसके साथ 50MP का कैमरा भी दिया गया है। और पढें: Vivo T4 Ultra 5G पर मिल रही 4850 रुपये की बंपर छूट, सस्ते में खरीदने के लिए यहां करें Order

Tecno Pova Curve 2 5G Price and Offers

टेक्नो पोवा कर्व 2 को दो स्टोरेज ऑप्शन में उतारा गया है। इस स्मार्टफोन के 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 27,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 29,999 रुपये में मिल रहा है। अब ऑफर की बात करें, तो स्मार्टफोन पर 1500 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 1425 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इस पर 6 महीने के लिए 4713 रुपये की EMI मिल रही है। और पढें: Vivo X200 5G पर दिल खुश करने वाली डील, मिल रहा 6800 का बंपर Discount

ऐसे हैं लेटेस्ट फोन के फीचर्स

पोवा कर्व 2 5जी में 6.78 इंच का 2644 × 1208 पिक्सल रेजलूशन वाला 3डी कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है। स्मूथ वर्किंग व परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट और Mali-G610 GPU दिया गया है।

यह स्मार्टफोन Android 16 बेस्ड HiOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस फोन की स्टोरेज 256 जीबी है। इसमें 8 जीबी रैम मिलती है। इसके अलावा, हैंडसेट में Dolby Atmos वाले स्पीकर और डुअल माइक्रोफोन मिलते हैं।

कैमरा

टेक्नो के इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर और 2MP का सेकेंडरी लेंस है। इसके जरिए 2के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसको IP64 की रेटिंग मिली है।

बैटरी और अन्य डिटेल

इस 5जी स्मार्टफोन में 8000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में डुअल 4G VoLTE, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, जीपीएस और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसका वजन 195 ग्राम है।