Tecno Phantom V Flip सितंबर महीने में भारत में लॉन्च हुआ था। आज यानी 1 अक्टूबर से फाइनली इस स्मार्टफोन की सेल शुरू होने जा रही है। बता दें, सस्ता फ्लिप स्मार्टफोन है। फीचर्स की बात करें, तो टेक्नो फैंटम वी फ्लिप फोन में 6.9-inch FHD+ LTPO AMOLED मेन डिस्प्ले दिया गया है। वहीं, इसमें 1.32 इंच का कवर डिस्प्ले भी शामिल है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 8050 5G प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 64MP का प्राइमरी कैमरा और 32MP का सेल्फी कैमरा शामिल है। फोन की बैटरी 4,000mAh की है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सभी डिटेल।

कंपनी ने Tecno Phantom V Flip स्मार्टफोन को भारत में 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया है, जिसकी कीमत 49,999 रुपये है। इस फोन में Iconic Black और Mystic Dawn दो कलर ऑप्शन मिलते हैं। फोन की Early Bird Sale आज 1 अक्टूबर 2023 दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाली है, जिसके आप Amazon से खरीद सकेंगे। इस सेल में फोन को ग्राहक 4167 रुपये की शुरुआती ईएमआई में घर ला सकते हैं।

