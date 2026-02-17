Samsung Galaxy F70e 5G की पहली सेल आज, जानें कीमत से लेकर ऑफर तक सबकुछ

Samsung Galaxy F70e 5G कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन है। इस डिवाइस की बिक्री आज यानी 17 फरवरी से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर दोपहर 12 बजे से लाइव होने वाली है। इसमें 50MP का कैमरा दिया गया है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दी गई है। इसके साथ मोबाइल फोन में 128GB स्टोरेज और 6000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। और पढें: लॉन्च से पहले लीक हुई Samsung Galaxy Buds 4 और Samsung Galaxy Buds 4 Pro की तस्वीरें, डिजाइन आया सामने

कीमत और ऑफर

Samsung Galaxy F70e 5G स्मार्टफोन को दो स्टोरेज ऑप्शन में लाया गया है। इस हैंडसेट के 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये है। इसके 6GB+128GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 15,499 रुपये है। इस पर 1000 रुपये की छूट मिलेगी। इस फोन को किफायती EMI पर भी खरीदा जा सकेगा। लॉन्च ऑफर के तहत यूजर्स इसे 11,999 रुपये व 13,499 रुपये में खरीद सकेंगे। और पढें: 7000mAh बैटरी वाला Realme GT 7T हुआ 5,550 रुपये सस्ता, यहां मिल रही गोल्डन क्रेकर डील

ऐसे हैं Samsung Galaxy F70e 5G के स्पेसिफिकेशन

Samsung Galaxy F70e Android 16 बेस्ड One UI 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले दिया है। इसकी पीक ब्राइटनेस 800 निट्स और रेजलूशन 720 x 1600 पिक्सल है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और Arm Mali-G57 MC2 GPU दिया गया है। इसकी स्टोरेज 128 जीबी तक है। इसे एसडी कार्ड की मदद से 1 टीबी तक एक्सपेंड किया जा सकता है।

कैमरा

सैमसंग के इस स्मार्टफोन में 50MP का प्राइमरी और 2MP का डेप्थ लेंस दिया गया है। इन लेंस के साथ LED फ्लैश लाइट दी गई है। सेल्फी के लिए हैंडसेट के फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है। इसके बॉटम में बेहतर साउंड वाला स्पीकर भी है।

बैटरी और अन्य डिटेल

इस स्मार्टफोन को 6000mAh की दमदार बैटरी के साथ लाया गया है। इसको 25 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें फेस अनलॉक के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इस डिवाइस की डायमेंशन 167.4x 77.4 x 8.2mm और वजन 199 ग्राम है।

Add Techlusive as a Preferred Source

बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल फोन में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस हैंडसेट को IP54 की रेटिंग भी मिली है।