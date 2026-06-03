10,000 रुपये से कम में मिल रहे दमदार Air Coolers, गर्मी हो जाएगी छूमंतर

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jun 03, 2026, 11:28 AM (IST)
अमेजन इंडिया पर शानदार एयर कूलर मिल रहे हैं, जिन्हें आप 10,000 से कम में घर ला सकते हैं।
Orient का यह इलेक्ट्रिक एयर कूलर मिड साइज रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। इस कूलर की कैपेसिटी 88 लीटर है। इसमें Honeycomb पैड लगते हैं। यह तेज हवा फेंकने में सक्षम है। इस पर 1 साल की वारंटी दी जा रही है। यह अमेजन इंडिया पर डार्क ग्रे कलर में अवेलेबल है। इसकी कीमत 9,959 रुपये है। इसे 350 रुपये की ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है।
Symphony Storm कूलर में Honeycomb पैड का उपयोग होता है। इसमें आसानी से पानी भरकर रातभर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें बेहतर एयर फ्लो के लिए CFD टेक्नोलॉजी दी गई है। यह बड़े कमरे के लिए एकदम ठीक है। इसे अमेजन इंडिया से 9,991 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Crompton Ozone Royale को स्पेशली बड़े कमरे के लिए बनाया गया है। यह कूलर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने में सक्षम है। इसमें ऑटो-फिल और ड्रेन सिस्टम दिया गया है। इसके साथ 4-वे सुविधा दी गई है। इससे हवा कमरे के हर कोने में पहुंचती है। इसका प्राइस 9,999 रुपये है।
Kenstar का यह कूलर बहुत पावरफुल है। यह बड़े कमरों को जल्दी ठंडा कर सकता है। इसमें बेहतर कूलिंग और एयर फ्लो के लिए हनीकॉम्ब पैड लगाने पड़ते हैं। इसमें 8 वॉट का submersible pump लगता है। इसमें 3 स्पीड मोड दिए गे हैं। इसकी कीमत 6,399 रुपये है। इसे 225 रुपये की ईएमआई पर घर लाया जा सकता है।
Bajaj के इस एयर कूलर को मिड साइज रूम के लिए तैयार किया गया है। यह कूलर 16 फीट तक हवा फेंक सकता है। इसमें हाई-स्पीड वाला फैन लगा है। इस पर 3 साल की वारंटी मिल रही है। इसे 4,668 रुपये में घर लाया जा सकता है।
यह एयर कूलर 55 लीटर के टैंक के साथ आता है। इस कूलर में एंटी-बैक्टीरियल हनी-कॉम्ब पैड लगे हैं। इसमें रीयर व्हील लॉक लगा है। यह 26 फीट तक हवा फेंक सकता है। इस पर 1 साल और मीटर पर 2 साल की वारंटी मिल रही है। इसकी अमेजन इंडिया पर कीमत 6,749 रुपये है।
Bajaj के इस कूलर पर 3 साल की वारंटी दी जा रही है। इसकी कीमत 9,499 रुपये है। इसमें 65 लीटर का वॉटर टैंक मिलता है। इसके साथ कूलिंग चैम्बर भी दिया गया है, जिससे ठंडी हवा मिलती है। इसमें Honeycomb पैड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी खासियत है कि ये हवा में मौजूद बैक्टीरिया को रोकते हैं। इसमें ऑटो-स्विंग की सुविधा दी गई है।
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