10,000 रुपये से कम में मिल रहे दमदार Air Coolers, गर्मी हो जाएगी छूमंतर

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Orient Electric Tornado Desert Air

Orient का यह इलेक्ट्रिक एयर कूलर मिड साइज रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। इस कूलर की कैपेसिटी 88 लीटर है। इसमें Honeycomb पैड लगते हैं। यह तेज हवा फेंकने में सक्षम है। इस पर 1 साल की वारंटी दी जा रही है। यह अमेजन इंडिया पर डार्क ग्रे कलर में अवेलेबल है। इसकी कीमत 9,959 रुपये है। इसे 350 रुपये की ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है।