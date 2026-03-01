comscore
200MP कैमरा वाले OPPO Reno 15 Pro Mini पर 6000 रुपये का Discount, Amazon ऑफर बिल्कुल न करें मिस

200MP Camera featured OPPO Reno 15 Pro Mini 6000 discount on Amazon Price in India specs offer: ओप्पो के फोन पर आ गई गजब डील। इतने सस्ते में खरीदें।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 01, 2026, 01:32 PM (IST)

OPPO Reno 15 Pro Mini
OPPO Reno 15 Pro Mini Display

OPPO Reno 15 Pro Mini के फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस फोन में 3600 Nits ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसका साइज 6.39 इंच का है, जिसका रेजलूशन 1272 x 2772 पिक्सल है।

OPPO Reno 15 Pro Mini
OPPO Reno 15 Pro Mini Camera

OPPO Reno 15 Pro Mini में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप फोटोग्राफी के लिए मिलता है। इस सेटअप में 200MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ मौजूद है। इसके अलावा, फोन में 50MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर व 50MP का तीसरा कैमरा शामिल है।

OPPO Reno 15 Pro Mini
OPPO Reno 15 Pro Mini Selfie Camera

अगर आप सेल्फी व फ्रंट कैमरे से रील्स बनाना पसंद करते हैं, तो OPPO Reno 15 Pro Mini में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

OPPO Reno 15 Pro Mini
OPPO Reno 15 Pro Mini Performance

OPPO Reno 15 Pro Mini फोन MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, इसमें Android 16 बेस्ड ColorOS 16 मिलता है। वहीं, कंपनी इसके साथ लेटेस्ट अपडेट्स भी देगी।

OPPO Reno 15 Pro Mini
OPPO Reno 15 Pro Mini RAM

OPPO Reno 15 Pro Mini को 2 वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें 12GB RAM + 256GB व 12GB + 512GB स्टोरेज ऑप्शन शामिल है।

OPPO Reno 15 Pro Mini
OPPO Reno 15 Pro Mini Battery

OPPO Reno 15 Pro Mini में दमदार 6200mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

OPPO Reno 15 Pro Mini
OPPO Reno 15 Pro Mini Price

OPPO Reno 15 Pro Mini की कीमत की बात करें, तो फोन के 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत Amazon पर 64,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अभी बेहद सस्ते में खरीद सकेंगे।

OPPO
OPPO Reno 15 Pro Mini Discount

OPPO Reno 15 Pro Mini के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो फोन को 59,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इतना ही नहीं बैंक कार्ड के जरिए फोन पर 6000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है।