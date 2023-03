Moto G73 5G की आज भारतीय बाजार में पहली सेल शुरू हो जाएगी। सेल में मोटोरोला की G सीरीज के इस नए 5G स्मार्टफोन पर कई ऑफर्स मिलेंगे। साथ ही लॉन्च प्राइज के तहत इसे सस्ते में खरीदने का मौका होगा। Moto G73 5G की सेल लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर शुरू होगी। आइये, स्मार्टफोन के फीचर, कीमत और सेल डिटेल के बारे में नीचे से जानते हैं। Also Read - First Look: आ गया नया Moto G73 5G स्मार्टफोन, 50MP कैमरा संग मिलेंगे ये धाकड़ फीचर्स

Moto G73 5G First Sale

Moto G73 5G को कंपनी ने केवल एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया है। स्मार्टफोन में 8GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इसकी कीमत 18,999 रुपये है। इसकी सेल Flipkart पर आज यानी 16 मार्च को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। Also Read - Moto G73 5G फोन 50MP कैमरा के साथ भारत में हुआ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

सेल के तहत कंपनी इस पर 2,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस दे रही है। साथ ही, 5 प्रतिशत का कैशबैक ऑफर भी है। हैंडसेट को दो कलर ऑप्शन Midnight Blue और Lucent White में लाया गया है। सेल के तहत ग्राहक इसे 16,999 रुपये में खरीद पाएंगे। Also Read - Moto G73 5G की ऑफिशियल कीमत भारत लॉन्च से पहले हुई रिवील, 18 मार्च को शुरू होगी सेल

फोन के फीचर्स

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हाल में लॉन्च हुए मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का Full Hd+ LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसका पिक्सल 2400 x 1080 रेजलूशन और रिफ्रेश रेट 120hz है। डिस्प्ले के सेंटर में सेल्फी कैमरे के लिए पंच-होल कटआउट दिया गया है। स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 930 प्रोसेसर मिलता है।

फोन 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इंटरनल स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक में 50MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 16MP का कैमरा दिया गया है।

इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन में 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ ब्लूटूथ, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट आदि दिया गया है। इसमें IP52 रेटिंग भी मिलेगी। फोन का डायमेंशन 161.4 x 73.8 x 8.3 mm और भार 181 ग्राम है।