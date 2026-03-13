Google Chrome यूजर्स के लिए बड़ा अलर्ट, सरकार ने दी चेतावनी, तुरंत करें ये काम

Google Chrome के डेस्कटॉप यूजर्स के लिए एक जरूरी सुरक्षा चेतावनी सामने आई है। भारत की सरकारी साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने Chrome ब्राउजर में कई गंभीर सुरक्षा खामियों (vulnerabilities) की पहचान की है। एजेंसी ने इन खामियों को High Risk कैटेगरी में रखा है और सभी यूजर्स को जल्द से जल्द अपने ब्राउजर को अपडेट करने की सलाह दी है। CERT-In के मुताबिक, अगर यूजर पुराने वर्जन का इस्तेमाल करते हैं तो उनके कंप्यूटर की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि Chrome का नया अपडेट तुरंत इंस्टॉल करना जरूरी है, ताकि साइबर हमलों से बचा जा सके और सिस्टम सुरक्षित रहे। और पढें: Google Chrome यूज करने वाले तुरंत करें ये काम, भारत सरकार ने दी बड़ी सुरक्षा चेतावनी

अपडेट नहीं किया तो क्या होगा

CERT-In की रिपोर्ट के अनुसार, Chrome में मिली सुरक्षा खामियों में Out-of-Bounds Read और Write जैसी समस्याएं शामिल हैं, जो खासतौर पर मीडिया और Tint कंपोनेंट में पाई गई हैं। इन खामियों के कारण हैकर्स यूजर्स के सिस्टम से संवेदनशील डेटा तक पहुंच बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे कंप्यूटर क्रैश होने या ब्राउजर के अचानक बंद हो जाने की समस्या भी हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि Chrome के DevTools कंपोनेंट में गलत तरीके से किए गए इम्प्लीमेंटेशन की वजह से भी जोखिम पैदा हुआ है।

Google Chrome को कैसे अपडेट करें

इन खतरों को देखते हुए Google ने तुरंत कार्रवाई करते हुए Chrome का नया सिक्योरिटी अपडेट जारी कर दिया है। कंपनी ने बताया कि यह अपडेट Windows, Mac और Linux जैसे सभी प्रमुख डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध कराया गया है। नए वर्जन में इन सुरक्षा खामियों को ठीक किया गया है, ताकि यूजर्स का डेटा सुरक्षित रह सके। Google के अनुसार, यूजर्स को अपने कंप्यूटर में Chrome को Version 145.0.7632.116/117 (Windows और Mac) या 145.0.7632.116 (Linux) तक अपडेट करना चाहिए। इसके लिए यूजर को Chrome ब्राउजर में ऊपर दिए गए तीन डॉट्स वाले मेन्यू पर क्लिक करना होगा, फिर ‘Help’ में जाकर ‘About Google Chrome’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ब्राउजर अपने आप नए अपडेट को चेक करके इंस्टॉल कर देगा।

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Google ने Android यूजर्स के लिए भी एक बड़ा सिक्योरिटी अपडेट जारी किया

इस बीच Google ने Android यूजर्स के लिए भी एक बड़ा सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है। कंपनी ने मार्च 2026 का नया अपडेट रोलआउट किया है, जिसमें 120 से ज्यादा सुरक्षा खामियों को ठीक किया गया है। इनमें कुछ Zero-Day Vulnerabilities भी शामिल हैं। Zero-Day का मतलब ऐसी सुरक्षा खामी से है, जिसके बारे में पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को जानकारी नहीं होती, लेकिन हैकर्स इसका फायदा उठाकर सिस्टम पर हमला कर सकते हैं। साइबर अपराधी इन खामियों का इस्तेमाल करके यूजर्स की निजी जानकारी चुरा सकते हैं, सिस्टम में खतरनाक कोड चला सकते हैं या फिर सर्वर को ठप करने के लिए Denial of Service (DoS) हमला भी कर सकते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स की सलाह है कि यूजर्स अपने सभी डिवाइस चाहे वह कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन को समय-समय पर अपडेट करते रहें, ताकि साइबर खतरों से सुरक्षित रह सकें।