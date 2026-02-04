iPhone 17 पर आया फाडू डिस्काउंट, Flipkart पर मिल रहा गोल्डन Offer

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Feb 04, 2026, 11:27 AM (IST)
iPhone 17 में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2622×1206 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी स्क्रीन को ProMotion टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है। इस पर Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन ग्लास लगा है।
कंपनी ने iPhone 17 में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए A19 चिप दी है। इसके साथ 5-कोर जीपीयू और 16-कोर Neural Engine मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में 512GB तक की स्टोरेज दी गई है।
फोटोग्राफी के लिए iPhone 17 में 48MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है। इसके साथ 48MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल सेंसर भी मिलता है। इसके कैमरा से 4के वीडियो शूट की जा सकती है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए आईफोन 17 में 18MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर ƒ/1.9 है। इसको ऑटोफोकस का सपोर्ट मिला है। इससे भी रियर कैमरे की तरह 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
iPhone 17 में lithium-ion बैटरी लगी है, जो मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 20 मिनट में 50 प्रतिशत चार्ज हो जाती है और फुल चार्ज में 30 घंटे चलती है।
आईफोन 17 में कनेक्टिविटी के लिए ई-सिम, फिजिकल सिम, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसमें फेस लॉक की सुविधा मिलती है।
आईफोन 17 दो स्टोरेज ऑप्शन 256GB व 512GB में अवेलेबल है। इसके 256 जीबी वेरिएंट की कीमत 82,900 रुपये है। इसका 512GB स्टोरेज मॉडल 1,02,900 रुपये में मिल रहा है।
Axis और SBI बैंक की तरफ से iPhone 17 पर 4000 रुपये का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 6,909 रुपये की EMI दी जा रही है। इस आईफोन पर 59,550 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information