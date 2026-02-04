iPhone 17 पर आया फाडू डिस्काउंट, Flipkart पर मिल रहा गोल्डन Offer

1 8

IPhone 17 Screen

iPhone 17 में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2622×1206 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी स्क्रीन को ProMotion टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है। इस पर Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन ग्लास लगा है।