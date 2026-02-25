Infinix NOTE Edge 5G की भारत में पहली सेल आज, जानें कीमत और ऑफर

Infinix NOTE Edge 5G Sale: इनफिनिक्स के लेटेस्ट स्मार्टफोन नोट एज 5जी की पहली सेल आज है। इस डिवाइस को दोपहर 12 बजे से Flipkart से खरीदा जा सकेगा। इस पर 2000 की बंपर छूट और किफायती EMI जैसी डील मिलेंगी। टॉप फीचर्स पर नजर डालें, तो फोन में 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज और Dimensity 7100 चिपसेट मिलती है। इसमें 50MP का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा, हैंडसेट में 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। और पढें: दमदार बैटरी और कर्व्ड स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ Infinix Note Edge 5G, जानें कीमत

कीमत और ऑफर

Infinix NOTE Edge 5G दो स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है। इस डिवाइस के 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपये है। इसका 8GB+128GB व 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 23,999 रुपये व 25,999 रुपये में मिल रहा है। इस पर 2000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही, 6 महीने के लिए 3,334 रुपये की EMI दी जा रही है। और पढें: Infinix Note Edge 5G दमदार फीचर्स के साथ इस दिन देगा दस्तक, इतनी हो सकती है कीमत

Infinix Note Edge 5G के स्पेसिफिकेशन

Infinix Note Edge 5G Android 16 बेस्ड XOS 16 पर रन करता है। इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच का 3डी कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2644 × 1208 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है।

स्मूथ फंक्शनिंग के लिए नोट एज 5जी में MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर और Mali-G610 GPU दिया गया है। इस फोन में 8 जीबी रैम और 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए मोबाइल फोन में LED लाइट के साथ 50MP का कैमरा और 13MP का सेल्फी कैमरा मिलता है।

बैटरी और अन्य डिटेल

इनफिनिक्स के इस स्मार्टफोन में 6500mAh की बैटरी दी गई है। इसको 10 वॉट रिवर्स और 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इस डिवाइस को IP65 की रेटिंग दी गई है। इसमें जेबीएल के स्पीकर मिलते हैं। इसके साथ हैंडसेट में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स भी दिए गए हैं। इसकी डायमेंशन 163.1×77.4×7.2mm और वजन 190 ग्राम है।