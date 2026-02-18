दमदार बैटरी और कर्व्ड स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ Infinix Note Edge 5G, जानें कीमत

Infinix Note Edge 5G भारत में लॉन्च हो गया है। यह मिड सेगमेंट में आने वाला पतला स्मार्टफोन है, जिसे प्रीमियम डिजाइन दिया गया है। मुख्य फीचर्स की बात करें, तो नए फोन में 50MP कैमरे के साथ Active Halo RGB लाइट दी गई है। स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर और 128GB स्टोरेज दी गई है। इसमें 6500mAh की बैटरी मिलती है, जो वायर फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग से लैस है। आइए यहां जानते हैं नए फोन के फीचर और कीमत के बारे में… और पढें: Infinix Note Edge 5G दमदार फीचर्स के साथ इस दिन देगा दस्तक, इतनी हो सकती है कीमत

Infinix Note Edge 5G Specifications

इनफिनिक्स नोट एज 5जी में 6.78 इंच का 1.5के कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। पावर व परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर, 8 जीबी रैम और 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है।

कैमरा सेक्शन

फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए नोट एज 5जी में Active Halo RGB लाइट के साथ 50MP का कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का कैमरा मिलता है। इसके जरिए एचडी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसमें फोटो, पोट्रेट, नाइट, स्लो-मोशन और टाइम-लैप्स जैसे कैमरा फीचर्स दिए गए हैं।

बैटरी और अन्य डिटेल

इस स्मार्टफोन में 6500mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें बेहतर ऑडियो के लिए JBL ट्यून स्पीकर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं।

कितनी है नए फोन की कीमत ?

Infinix Note Edge स्मार्टफोन की कीमत 21,999 रुपये रखी गई है। इस दाम में 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपये तय की गई है। इसका टॉप मॉडल यानी 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 25,999 रुपये में अवेलेबल है।

इस फोन को बाजार में Stellar Blue, Lunar Titanium और Silk Green कलर में उतारा गया है। इसकी सेल शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर 23 फरवरी 2026 से लाइव होगी।