Infinix Note Edge 5G दमदार फीचर्स के साथ इस दिन देगा दस्तक, इतनी हो सकती है कीमत

Infinix ने पिछले कई दिनों से चर्चा में बने Infinix Note Edge 5G को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी गई है। इसे अगले हफ्ते भारतीय बाजार में उतारा जाने वाला है। इस अपकमिंग डिवाइस में कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। पावर के लिए MediaTek प्रोसेसर दिया गया है। इसे शानदार Sleek Metallic और Silk Fibre कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकेगा। और पढें: Infinix Note 60 Pro के मेन स्पेसिफिकेशन आए सामने, जल्द उठेगा पर्दा

Infinix Note Edge 5G Launch Date

स्मार्टफोन कंपनी इनफिनिक्स के मुताबिक, Infinix Note Edge 5G की ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर माइक्रो साइट एक्टिव हो गई है। फोन को 18 फरवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इसके आने से बाजार में कॉम्पिटिशन कई गुना बढ़ जाएगा और सैमसंग-शाओमी जैसे ब्रांड को जोरदार टक्कर मिलेगी। और पढें: Infinix Note 60, Note 60 Pro और Note 60 Ultra के स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च से पहले लीक, जानें यहां

Infinix Note Edge 5G Specifications

इनफिनिक्स के इस स्मार्टफोन को 3डी कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ लाया जाने वाला है। इसका रेजलूशन 1.5के है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass 7i ग्लास लगा है। इसकी ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इसे TUV Blue Light का सर्टिफिकेशन मिला है। इसमें JBL के दो स्पीकर और बैक-पैनल में RGB Halo लाइट दी गई है। इसे IP65 रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि यह डस्ट व स्प्लैश प्रूफ है। और पढें: Infinix Note Edge फोन MediaTek Dimensity 7100 चिप के साथ मारेगा धमाकेदार एंट्री, लॉन्च डेट कंफर्म

स्मूथ फंक्शनिंग के लिए नोट ऐज 5जी में MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर दिया गया है, जिसे Antutu पर 7,50,000 से अधिक स्कोर मिला है। इसमें AI फीचर्स का भी सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा, माइक्रो साइट से फोन के अन्य फीचर्स से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली है।

अन्य फीचर्स

लीक्स की मानें, तो इस स्मार्टफोन में 6 से 7 हजार mAh तक की बैटरी दी जा सकती है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा भी मिलेगी। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स भी दिए जाएंगे।

Add Techlusive as a Preferred Source

कितनी होगी कीमत ?

इनफिनिक्स ने अभी तक नोट ऐज 5जी की कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि, लीक्स में दावा किया जा रहा है कि इस फोन की कीमत 30 से 35 हजार रुपये के आसपास रखी जा सकती है।