Infinix Note 30 5G स्मार्टफोन पिछले हफ्ते भारतीय मार्केट में लॉन्च हुआ था। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट फोन है, जो कि काफी तगड़े फीचर्स से लैस है। इस स्मार्टफोन में यूजर्स को 15 हजार से कम की रेंज में 108MP कैमरा मिलता है। इसके अलावा, फोन में 120Hz डिस्प्ले दिया गया है। इसमें MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर के साथ 8GB तक RAM का सपोर्ट मिलता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है। अगर आप इस बजट फोन को खरीदने की इच्छा रखते हैं, तो इसकी सेल आपके लिए भारत में आज से शुरू हो रही है। आइए जानते हैं इसकी कीमत, उपलब्धता और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Infinix Note 30 5G Price in India

लेटेस्ट Infinix Note 30 5G स्मार्टफोन की सेल भारत में आज 22 जून दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। इस फोन को आप Flipkart के जरिए खरीद सकते हैं। कंपनी ने इस डिवाइस को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। बेस वेरिएंट में 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मिलती है, जिसकी कीमत 14,999 रुपये है। वहीं, इसका एक 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट भी है, जिसकी कीमत 15,999 रुपये है।

लॉन्च ऑफर्स की बात करें, तो Axis Bank क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर ग्राहकों को 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके साथ वह दोनों वेरिएंट्स को क्रमश: 13,999 रुपये और 14,999 रुपये में खरीद सकेंगे। फोन में तीन कलर ऑप्शन Interstellar Blue, Magic Black और Sunset Gold मिलते हैं।

Infinix Note 30 5G Specifications

-120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले

-MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर

-108MP प्राइमरी रियर कैमरा

-5000mAh बैटरी

-45W फास्ट चार्जिंग

फीचर्स की बात करें, तो Infinix Note 30 5G स्मार्टफोन में 6.78 इंच का Full HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz और टच सैंपलिंग रेट 240Hz है। फोन आई-केयर मोड मिलता है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलती है। फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के जरिए बढ़ाया जा सकता है। यह Android 13 पर बेस्ड XOS 13 पर रन करता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 108MP का है। इसके साथ सेकेंडरी और तीसरा कैमरा भी मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP कैमरा दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें प्रो मोड, अल्ट्रा क्लियर डेलाइट फोटोग्राफी, सुपर नाइट मोड और वीडियो पोट्रेट मोड मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 16MP का कैमरा दिया गया है।

फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलती है। सिक्योरिटी के लिए इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा, फोन का डायमेंशन 168.51×76.51×8.45mm और भार 204.7 ग्राम है।