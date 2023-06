108MP Camera 5000mah battery 16GB RAM 256GB Storage android 13 featured Infinix Note 30 5G first look top features price in india: Infinix Note 30 5G स्मार्टफोन आज भारत में लॉन्च हो गया है। फोन में कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। आइये, इसका फर्स्ट लुक देखते हैं।

Mona Dixit



@monadixt

@monadixt Published on: June 14, 2023 1:04 PM IST