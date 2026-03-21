भारत सरकार का बड़ा एक्शन, स्ट्टेबाजी और जुए से जुड़ी 300 वेबसाइट-ऐप पर लगाया बैन

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 21, 2026, 04:12 PM (IST)
Indian Government Banned Betting-Gambling Website Apps: भारत सरकार ने देश वासियों को फाइनेंशियल धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक बार फिर सख्त कदम उठाते हुए सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी 300 वेबसाइट व ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। इन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग, वर्चुअल कैसीनो और कार्ड गेम खिलाए जा रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कार्यवाई पहली बार नहीं की गई है। इससे पहले सरकार ने जनवरी में 242 ऐप को बैन किया था।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने जिन ऐप और वेबसाइट पर बैन लगाया है, उनमें क्रिकेट और फुटबॉल जैसे गेम्स पर बेटिंग लगाने की सुविधा दी जा रही थी। इन प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल कैसीनो लाइव डीलर टेबल के माध्यम से खिलाया जा रहा था। इन पर मटका व सट्टे को डिजिटली चलाया जा रहा था। यही नहीं प्लेइंग कार्ड्स वाले गेम भी खिलाए जा रहे थे, जिनमें असली पैसों का उपयोग हो रहा था।
भारत में स्ट्टेबाजी और जुए से जुड़े फर्जी प्लेटफॉर्म एक्टिव हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड जैसे अपराधों को अंजाम देते हैं। लोगों को इस तरह के अपराध से बचाने के लिए भारत सरकार समय-समय पर फर्जी प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक्शन लेती है और उन पर प्रतिबंध लगा देती है।
सरकार अब तक कुल 8400 प्लेटफॉर्म पर बैन लगा चुकी है। इनमें सभी ऐप व वेबसाइट स्ट्टेबाजी और जुए से जुड़ी हैं। इन पर प्रतिबंध लगने से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में गिरावट आएगी और देशवासियों को सुरक्षित डेजिटल इको-सिस्टम मिलेगा।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेटिंग और गैंबलिंग वाले मोबाइल ऐप और वेबसाइट खतरनाक हैं। इनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और ऑनलाइन स्कैम को अंजाम दिया जाता है। लोगों को लत लगवाकर उन्हें ठगा जाता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर सरकार प्लेटफॉर्म पर समय-समय पर बैन लगाती है।
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