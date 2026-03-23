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AI Bots से लड़ने के लिए Reddit जल्द लाने वाला है ये कमाल का फीचर, जानें क्या

Reddit अब AI Bots और फेक अकाउंट्स की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए नया कदम उठाने जा रहा है। कंपनी Face ID और Touch ID जैसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फीचर्स टेस्ट कर रही है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 23, 2026, 10:07 AM (IST)

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photo icon Reddit is set to get Face ID Verification and Touch ID

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Reddit अब फेक अकाउंट्स और AI Bots से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कंपनी Face ID और Touch ID जैसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फीचर्स की टेस्टिंग कर रही है। Reddit के CEO Steve Huffman ने हाल ही में बताया कि प्लेटफॉर्म पर AI बॉट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो असली यूजर्स की तरह व्यवहार करते हैं। ये बॉट्स पोस्ट डालते हैं, कमेंट करते हैं और लोगों की राय को प्रभावित भी कर सकते हैं। इसी समस्या को रोकने के लिए Reddit नए वेरिफिकेशन तरीकों पर काम कर रहा है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि यूजर असली है या नहीं।

Reddit पर बॉट्स की समस्या कितनी बढ़ गई है और इसका समाधान क्या है?

Reddit पर बॉट्स की समस्या पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है। ये बॉट्स स्पैम मैसेज फैलाने, वोटिंग सिस्टम को प्रभावित करने और गलत चर्चाएं बनाने का काम करते हैं। AI टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के कारण अब बॉट्स और इंसानों में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से कंपनी Face ID और Touch ID जैसे आसान वेरिफिकेशन सिस्टम लाने की योजना बना रही है। इसमें यूजर को सिर्फ अपना चेहरा स्कैन करना होगा या फिंगरप्रिंट देना होगा, खास बात यह है कि इसमें नाम, आधार या बाकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी, जिससे यूजर की पहचान सुरक्षित और गुप्त बनी रहेगी।

क्या Face ID और Touch ID से यूजर्स की प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी?

हालांकि इस तरह के बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर लोगों को अपनी प्राइवेसी की चिंता है। कई यूजर्स अपने चेहरे या फिंगरप्रिंट की जानकारी देना सुरक्षित नहीं मानते। इसी वजह से Reddit ऐसे तरीके ढूंढ रहा है, जिसमें यूजर का डेटा सुरक्षित रहे। कंपनी का कहना है कि आपकी फेस या फिंगरप्रिंट जानकारी उनके सर्वर पर सेव नहीं होगी, बल्कि आपके अपने फोन में ही सुरक्षित रहेगी। इससे डेटा चोरी या लीक होने का खतरा काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा Reddit Passkey और थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन जैसे दूसरे ऑप्शन भी सोच रहा है, ताकि बिना ज्यादा पर्सनल जानकारी लिए भी यूजर की पहचान की जा सके।

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AI बॉट्स क्यों खतरा हैं?

आज के समय में AI बॉट्स एक बड़ा खतरा बन गए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर सकते हैं और बहुत ज्यादा कंटेंट जल्दी-जल्दी पोस्ट कर देते हैं। इससे प्लेटफॉर्म पर लोगों का भरोसा कम होता है और यूजर्स का एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता है। इसी समस्या को रोकने के लिए Reddit नए फीचर्स लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी चाहती है कि अकाउंट बनाते समय और पोस्ट करते समय ही ऐसे सिस्टम लगाए जाएं, जिससे बॉट्स को शुरुआत में ही रोका जा सके। अभी इन फीचर्स की लॉन्च डेट तय नहीं है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वेरिफिकेशन आम यूजर्स के लिए ऑप्शनल हो सकता है। वहीं जो लोग प्लेटफॉर्म से कमाई करते हैं या मॉडरेटर हैं, उनके लिए यह जरूरी किया जा सकता है।