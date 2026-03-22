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Best Triple Door Refrigerator: मात्र 25,690 रुपये में खरीदें 3-डोर फ्रिज, EMI ऑप्शन 1000 से कम

Best Triple Door Refrigerator: समर-सीजन रेडी रहने के लिए 3-डोर फ्रिज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। शानदार स्टोरेज के साथ बजट में बनेगा काम।

Published By: Manisha | Published: Mar 22, 2026, 12:06 PM (IST)

Fridge (9)
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Best Triple Door Refrigerator: गर्मियों की शुरुआत के साथ मार्केट में Fridge-AC की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है। अगर आप भी अपने घर के लिए नया फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन बजट के साथ-साथ फ्रिज में नया व स्टाइलिश लुक पाना चाहते हैं तो Best Triple Door Refrigerator आपके लिए ही हैं। ये 3-डोर फ्रिज न केवल आपके घर में स्टाइलिश लुक देते हैं बल्कि बजट में भी आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ते हैं। खासतौर पर यदि आप इनकी खरीदारी Amazon से करते हैं। अमेजन सेल के दौरान सस्तें में खरीदने का मौका। news और पढें: Amazon Offers: बंपर ऑफर पर मिल रहे ब्रांडेड Split AC, बिजली की बचत के साथ करेंगे जबरदस्त कूलिंग

Haier SmartChoice 598L 3 Star 3-Door Side by Side Frost Free Refrigerator

Haier SmartChoice 598L 3 Star 3-Door Side by Side Frost Free Refrigerator को Amazon सेल के दौरान महज 77,900 रुपये में खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत अभी 1,35,790 रुपये लिस्ट है। सिर्फ इतना ही नहीं सेल के दौरान फ्रिज पर 2500 रुपये का डिस्काउंट कूपन भी मिल रहा है। इसके अलावा, 10,000 रुपये का डिस्काउंट बैंक कार्ड के जरिए मिलेगा। ऐसे में इसे काफी कम दाम में खरीद सकेंगे। इस फ्रिज को आप 2,739 रुपये की शुरुआती ईएमआई में भी घर ला सकते हैं। इस फ्रिज में 3 डोर साइड-बाय-साइड डिजाइन मिलता है। इसक क्षमता 598 लीटर है। यह फ्रिज 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। news और पढें: OnePlus स्मार्टफोन मात्र 879 रुपये महीने में होगा आपका, Amazon पर मिल रही धमाका Deal

Bosch MaxFlex Convert 303 L 3 Star Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator

Bosch MaxFlex Convert 303 L 3 Star Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator को अमेजन सेल के दौरान महज 34,490 रुपये में खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत अभी 59,490 रुपये लिस्ट है। इसके अलावा, फ्रिज पर बैंक कार्ड के जरिए अलग से 2000 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है। साथ ही अमेजन फ्रिज पर 1213 रुपये की शुरुआती ईएमआई ऑप्शन भी दे रहा है। फीचर्स की बात करें, तो यह भी एक ट्रिपल डोर फ्रिज है, जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। कंपनी ने इसमें 8-in-1 Convertible, UV Protected Body Shield, VitaFresh Technology, Adaptive UI, Sparkly Steel जैसे फीचर्स दिए हैं। इस फ्रिज में 303 लीटर क्षमता मिलती है।

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Whirlpool 235 L Frost Free Triple-Door Refrigerator

Whirlpool इस लिस्ट का सबसे सस्ता ऑप्शन है। इसकी कीमत वैसे 35,800 रुपये लिस्ट है, लेकिन सेल के दौरान इसे आप अमेजन से 25,690 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके साथ फ्रिज पर 1000 रुपये का डिस्काउंट कूपन मिल रहा है। वहीं, बैंक कार्ड के जरिए 1500 रुपये का ऑफ मिलेगा। इस फ्रिज पर 903 रुपये की शुरुआती ईएमआई दी जा रही है। इस फ्रिज में आपको 235 लीटर क्षमता मिलती है। अगर आप अपने घर के लिए नया फ्रिज खरीदने की सोच रहे थे, तो ये डील्स आपके लिए ही हैं।