Vivo Y400 Pro 5G को 984 रुपये महीना देकर खरीदने का मौका, 3D Curved डिस्प्ले पर जबरदस्त डील

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Vivo Y400 Pro 5G Display

Vivo Y400 Pro 5G फोन में 6.77 इंच का 3D Curved डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। डिस्प्ले का रेजलूशन 2392 x 1080 पिक्सल है। साथ ही कंपनी ने डिस्प्ले में 4500 Nits तक की ब्राइटनेस दी है।