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Vivo Y400 Pro 5G को 984 रुपये महीना देकर खरीदने का मौका, 3D Curved डिस्प्ले पर जबरदस्त डील

Vivo Y400 Pro 5G 984 Emi On Amazon Price In India Specification 3D Curved 5500mAh battery Offers: वीवो के फोन पर आ गई सुनहरी डील। मिस किया तो होगा नुकसान।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 22, 2026, 02:11 PM (IST)

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Vivo Y400 Pro 5G Offer

Vivo Y400 Pro 5G को सस्ते में खरीदने का सुनहरा मौका आ गया है। इस फोन पर Amazon ने शानदार डिस्काउंट ऑफर पेश किया है। ऑफर से पहले फीचर्स की बात करें, तो।

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Vivo Y400 Pro 5G Display

Vivo Y400 Pro 5G फोन में 6.77 इंच का 3D Curved डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। डिस्प्ले का रेजलूशन 2392 x 1080 पिक्सल है। साथ ही कंपनी ने डिस्प्ले में 4500 Nits तक की ब्राइटनेस दी है।

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Vivo Y400 Pro 5G Performance

Vivo Y400 Pro 5G फोन Mediatek Dimensity 7300 प्रोसेसर से लैस है। अभी फोन Android 15 के साथ आता है। सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

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Vivo Y400 Pro 5G RAM

Vivo Y400 Pro 5G को कंपनी ने 2 वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के ऑप्शन मिलते हैं।

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Vivo Y400 Pro 5G Camera

Vivo Y400 Pro 5G में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है।

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Vivo Y400 Pro 5G Selfie Camera

Vivo Y400 Pro 5G में कंपनी ने 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।

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Vivo Y400 Pro 5G Color Option

Vivo Y400 Pro 5G स्मार्टफोन को कंपनी ने 3 कलर ऑप्शन में पेश किया है, जिसमें Freestyle White, Fest Gold और Nebula Purple कलर ऑप्शन शामिल है।

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Vivo Y400 Pro 5G Battery

Vivo Y400 Pro 5G में कंपनी ने 5500mAh की जंबो बैटरी दी है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा।

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Vivo Y400 Pro 5G Price

Vivo Y400 Pro 5G फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 28,999 रुपये Amazon पर लिस्ट है। हालांकि, अभी इसे 27,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

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Vivo Y400 Pro 5G Discount

Vivo Y400 Pro 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 2000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। फोन पर 984 रुपये की शुरुआती ईएमआई में भी खरीदा जा सकता है।