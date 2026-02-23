comscore
Rs 25000 से कम में आने वाले तगड़े स्मार्टफोन, कैमरा-बैटरी-परफॉर्मेंस सब है दमदार

Best Smartphones under 25000: अगर आप कम बजट में दमदार फीचर्स वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां देखें 25 हजार से कम में मिलने वाले कुछ बेस्ट ऑप्शन।

Published By: Manisha | Published: Feb 23, 2026, 08:48 PM (IST)

Phone - 2026-02-23T202707.880
Best Smartphones under 25000: हाल ही के समय में स्मार्टफोन मार्केट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ज्यादातर स्मार्टफोन कंपनी बजट से महंगे स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर रही है। अगर आपका बजट 50-60 हजार रुपये नहीं है, लेकिन फिर भी आप अच्छे फीचर वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको 25000 रुपये का बजट आपके लिए परफेक्ट है। 2500 रुपये से कम में आपको कई ब्रांडेड फोन खरीद के लिए उपलब्ध मिलेंगे, जिसमें OnePlus, iQoo व Redmi आदि शामिल है। यहां देखें 25000 रुपये से कम में मिलने वाले फोन। news और पढें: 108MP कैमरा वाले Redmi फोन को खरीदने के लिए लगी लाइन, 809 रुपये EMI के साथ मिल रहा 2000 का डिस्काउंट

OnePlus Nord CE5

OnePlus Nord CE5 फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 28,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप 24,998 रुपये में खरीद सकते हैं। बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 1249 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिलता है। फीचर्स की बात करें, तो वनप्लस के फोन में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है। MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर से लैस है। फोन में 7100mAh की बैटरी दी गई है। news और पढें: Amazon Offers: जेब नहीं दे रही पूरी पेमेंट करने की अनुमति, 900 से कम महीना देकर घर लाएं धाकड़ फोन

iQOO Z10R 5G

iQOO Z10R 5G फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत अमेजन पर 26,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप 24,998 रुपये में खरीद सकते हैं। बैंक कार्ड के जरिए इस फोन पर 1000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो आइकू के फोन में 6.77 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। MediaTek Dimensity 7400 5G प्रोसेसर से लैस है। फोन में 5700mAh की बैटरी दी गई है।

REDMI Note 15 5G

REDMI Note 15 5G के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल को अमेजन से 24,998 रुपये में खरीदा जा सकता है। बैंक कार्ड के जरिए फोन पर 2000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स पर नजर डालें, तो फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 108MP कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 5520mAh की है।