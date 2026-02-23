Vivo T4 Lite 5G को 414 रुपये हर महीने देकर घर लाने का मौका, 6000mAh बैटरी फोन पर Amazon लाया सुपर Discount

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Feb 23, 2026, 01:32 PM (IST)
Vivo T4 Lite 5G के कैमरा सेटअप की बात करें, तो फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप फोटोग्राफी के लिए मिलता है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा व 2MP का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है।
Vivo T4 Lite 5G में आपको पांच वेरिएंट्स मिलेंगे, जिसमें 4GB RAM + 64GB स्टोरेज, 6GB RAM + 128Gb स्टोरेज, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन शामिल है।
Vivo T4 Lite 5G में 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.74 इंच का है। वहीं, रेजलूशन 1600 x 720 पिक्सल है। साथ ही डिस्प्ले में आपको 1000 Nits की ब्राइटनेस मिलती है।
Vivo T4 Lite 5G में परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर दिया है। इसके अलावा, फोन Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है।
Vivo T4 Lite 5G में सेल्फी के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।
Vivo T4 Lite 5G में 6000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसके साथ फोन में 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
Vivo T4 Lite 5G फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 11,775 रुपये है, लेकिन इसे आप और भी कम दाम में खरीद सकेंगे।
Vivo T4 Lite 5G फोन को बैंक कार्ड के जरिए खरीदने पर अलग से 1500 रुपये का ऑफ मिलने वाला है। साथ ही फोन पर 414 रुपये की शुरुआती ईएमआई का ऑप्शन भी मिलता है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information