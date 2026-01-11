Apple Watch Series 11 पहली बार भारत में हुई सस्ती, ऑफर्स सिर्फ 11 जनवरी तक

Apple Watch Series 11 Price Drop in India: Flipkart ने Republic Day सेल से पहले एक सुनहरा ऑफर अपने ग्राहकों के लिए पेश किया है। कंपनी ने पहली बार Apple Watch Series 11 पर धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इस ऑफर के तहत आप पहली बार एप्पल वॉच को भारत में अपने असल कीमत से कम में खरीद सकेंगे। कंपनी ने इस सीरीज को 46,990 रुपये की कीमत में पेश किया था, लेकिन अब आप इसे काफी सस्ते में खरीद सकते हैं। यदि आप एप्पल वॉच लंबे समय से खरीदने की सोच रहे थे, तो फ्लिपकार्ट आपके लिए ‘Once in a while deal’ लेकर आया है। यहां जानें इस डील से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: 50MP कैमरे वाला Vivo T4R 5G फोन Flipkart पर हुआ सस्ता, मिल रही छप्परफाड़ डील

Flipkart ने अपने यूजर्स के लिए Apple Watch Series 11 पर धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर पेश किया है। खास बात यह है कि ऑफर आपको सिर्फ 1 दिन के लिए ही उपलब्ध होगा। Apple Watch Series 11 पर मिलने वाला यह ऑफर 11 जनवरी 2026 को ही लाइव हुआ है, जो कि आज देर रात तक लाइव रहेगा। अगर आप एप्पल वॉच सीरीज 11 खरीदने की सोच रहे थे, तो यह ऑफर आपके लिए ही है। जैसे कि हमने बताया कंपनी ने इसे 46,990 रुपये की कीमत में पेश किया था, लेकिन अब वन-डे प्राइस कट के बाद इसे महज 37,999 रुपये में खरीद सकेंगे। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026 का हुआ ऐलान, जानें तारीख, बैंक ऑफर और छूट

Apple Watch Series 11 Specifications, Features

फीचर्स की बात करें, तो Apple Watch Series 11 कंपनी की 5G इनेबल स्मार्टवॉच है, जो कि WatchOS 26 के साथ आती है। कंपनी ने इसमें रिसाइकिल Titanium और Aluminium का इस्तेमाल किया है। कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टवॉच सिंगल चार्ज पर 24 घंटे तक की यूसेज देती है। इसमें आपको लाइव ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

हेल्थ की बात करें, तो इसमें हार्ट रेट, ECG जैसे फीचर्स मौजूद हैं। कंपनी ने इसमें फिटनेस के लिए Workout Buddy एआई असिस्टेंट भी दिया है। इसमें 46mm डायल साइज मिलता है। वॉच बॉक्स में आपको 1 x Case, 1 x Band, 1 x 1m Magnetic Charging Cable आदि मिलेंगे। कंपनी ने इसमें कई सेफ्टी फीचर्स जैसे fall detection और emergency SOS आदि भी दिया है।