iPhone 17 Pro Max हुआ सस्ता, सिर्फ यहां मिल रहा इतना बड़ा डिस्काउंट

भारत में इस वक्त iPhone 17 Pro Max पर छूट मिल रही है। Apple ने इस फोन को पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया था और लॉन्च के समय इसकी शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये रखी गई थी। यह कंपनी का सबसे महंगा और टॉप-एंड मॉडल है। अब कीमत में थोड़ी गिरावट आने के बाद यह फोन पहले के कम दाम में मिल रहा है। और पढें: Apple iPhone 17 Pro Max को सस्ते में खरीदने का मौका, iPhone 18 Pro Max आने से पहले कीमत धड़ाम

इस डील में आपको कितनी छूट और क्या ऑफर्स मिल रहे हैं?

अगर मौजूदा ऑफर्स की बात करें तो यह फोन फिलहाल Vijay Sales पर 1,45,490 रुपये में लिस्ट किया गया है, जो लॉन्च प्राइस से 4410 रुपये कम है। इसके अलावा HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से EMI पर खरीदारी करने पर करीब 4500 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है। इस तरह इस फोन की प्रभावी कीमत लगभग 1,40,990 रुपये तक आ जाती है। इसके साथ ही एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है, जिसमें आप अपना पुराना स्मार्टफोन देकर और भी ज्यादा बचत कर सकते हैं, हालांकि एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी। और पढें: iPhone 17 Pro Max हुआ 9000 रुपये सस्ता, Amazon की डील ने मचाई धूम, पाएं 48MP+48MP+48MP कैमरे

कौन-कौन से खास फीचर्स मिलते हैं?

फीचर्स की बात करें तो iPhone 17 Pro Max में Apple का नया A19 Pro चिपसेट दिया गया है। इसमें 6.9-inch की बड़ी OLED डिस्प्ले दी गई है, जो ProMotion टेक्नोलॉजी के साथ आती है। 120Hz रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रीन स्क्रॉलिंग और ऐप्स के बीच स्विच करना काफी स्मूद लगता है। इसके अलावा डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी अच्छी है, जिससे आप धूप में भी आसानी से फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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कैमरा के मामले में यह फोन कितना दमदार है?

कैमरा इस फोन की बड़ी खासियत हैं। इसमें पीछे की तरफ 48MP के तीन कैमरे दिए गए हैं, जिनमें प्राइमरी, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो लेंस शामिल हैं, खासकर वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में यह फोन काफी अच्छा परफॉर्म करता है, वहीं सेल्फी के लिए इसमें अपग्रेडेड फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसमें सेंटर-स्टेज जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ USB-C चार्जिंग और MagSafe सपोर्ट भी मिलता है।