Amazon Great Republic Day Sale 2026: लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्ट टीवी सब मिलेगा सस्ता, भर-भर के मिलेगा डिस्काउंट

Amazon Great Republic Day Sale 2026 की शुरुआत भारत में 16 जनवरी से होने जा रही है। इस सेल में Amazon Prime मेंबर्स को सबसे पहले और एक्सक्लूसिव डील्स का फायदा मिलेगा। Amazon ने कंफर्म किया है कि सेल के दौरान चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। सेल से पहले ही कंपनी स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट टीवी, कैमरा, स्पीकर्स, TWS ईयरबड्स, वियरेबल्स और स्मार्ट होम अप्लायंसेज पर मिलने वाले ऑफर्स को टीज कर चुकी है। हाल ही में iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro और iPhone Air पर मिलने वाली छूट की जानकारी देने के बाद अब लैपटॉप, टैबलेट और टीवी के डिस्काउंट प्राइस भी सामने आ गए हैं। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में iQOO के स्मार्टफोन्स पर मिलेंगे भर-भर के ऑफर्स

लैपटॉप पर ऑफर्स?

लैपटॉप की बात करें तो इस बार स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। Intel i3 13th Gen प्रोसेसर वाला HP 15 Series लैपटॉप, जो Windows 11 पर चलता है और जिसमें 12GB RAM व 512GB SSD दी गई है, सेल में सिर्फ ₹37,990 में मिलेगा। इसकी असली कीमत ₹52,721 है। वहीं गेमिंग यूजर्स के लिए Asus TUF A15 एक शानदार डील साबित हो सकता है। Nvidia GeForce RTX 3050 GPU और AMD Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर से लैस यह गेमिंग लैपटॉप ₹83,990 की जगह ₹69,990 में उपलब्ध होगा। इसके अलावा प्रीमियम सेगमेंट में Lenovo Yoga Slim Ultra 5 भी शामिल है, जिसमें 14-inch का OLED डिस्प्ले दिया गया है और इसे ₹1,13,290 की बजाय ₹79,990 में खरीदा जा सकेगा। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026 का हुआ ऐलान, जानें तारीख, बैंक ऑफर और छूट

टैबलेट पर ऑफर्स?

टैबलेट सेगमेंट में भी Amazon ने दमदार ऑफर्स पेश किए हैं। Samsung Galaxy Tab S10 Lite, जिसमें 10.9-inch का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, सेल के दौरान ₹31,999 में मिलेगा, जबकि इसकी लिस्टेड कीमत ₹41,999 है। Lenovo Idea Tab 5G, जो स्टाइलस पेन और 11-inch डिस्प्ले के साथ आता है, ₹25,000 से घटकर ₹20,999 में उपलब्ध होगा। वहीं Xiaomi Pad 7 Nano Texture Edition को ₹25,999 में खरीदा जा सकेगा, जो पहले ₹37,999 में मिलता था। इसके अलावा नया OnePlus Pad Go 2 5G भी ₹35,999 की जगह ₹29,999 में मिलेगा। Amazon ने साफ किया है कि इन सभी कीमतों में बैंक ऑफर्स और अतिरिक्त डिस्काउंट शामिल हैं। और पढें: Amazon Diwali Special Sale 2025: जानें बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट की पूरी जानकारी

स्मार्ट टीवी और होम अप्लायंसेज पर कितनी भारी छूट मिलेगी?

स्मार्ट टीवी और होम अप्लायंसेज पर भी इस सेल में भारी छूट देखने को मिलेगी। Samsung और TCL के स्मार्ट टीवी पर 45% और 55% तक की छूट मिलेगी। 55-inch टीवी पर 65% तक, 65-inch टीवी पर कम से कम 45% और 75-inch टीवी पर 80% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा 50-inch टीवी पर भी न्यूनतम 40% की छूट मिलेगी। Amazon प्रोजेक्टर्स पर 70% तक, वॉशिंग मशीन पर 55% तक और एयर कंडीशनर पर 60% तक का डिस्काउंट देने की तैयारी में है, हालांकि इन प्रोडक्ट्स के मॉडल्स की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।